El estreno de la obra teatral 'Lúa' acerca la Agenda 2030 al alumnado de Castrillón

Estreno de la obra Lua. - PRINCIPADO

OVIEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Enseñanza Secundaria de Salinas, en Castrillón, acogió este lunes el estreno absoluto de la obra Lúa, del dramaturgo Maxi Rodríguez, que permite acercar la Agenda 2030 al alumnado del concejo. Con un montaje minimalista centrado en la historia de una adolescente en su habitación, los objetivos de desarrollo sostenible forman parte de un texto que busca la empatía a medida que la trama se desarrolla sobre el escenario.

A través de una escena articulada en torno a un armario como elemento simbólico, la propuesta teatral conecta lo cotidiano con problemáticas globales como la pobreza, el consumo, la sostenibilidad, la desigualdad o los efectos de la guerra, en diálogo con los principios de la Agenda 2030 de la Unión Europea.

El director general de Agenda 2030, Juan Ponte, destacó en el estreno el valor del teatro como herramienta de concienciación social, especialmente entre los jóvenes. "Nadie es más que nadie, por tanto, de ello se concluye que nadie puede quedar atrás. Consideramos que, desde las artes escénicas, los objetivos de desarrollo sostenibles se pueden poner en valor porque sensibilizan a la población más joven y permiten tomar conciencia acerca de los problemas del mundo actual en el que vivimos", dijo.

Ponte advirtiño también sobre el contexto internacional que se vive hoy. "Hay que tener en cuenta que estamos en una situación en la que los consensos que se alcanzaron tras la Segunda Guerra Mundial, por los cuales las relaciones entre países tenían que enmarcarse en el derecho internacional y en la democracia se han roto", recordó.

Defendió además la necesidad de reivindicar valores fundamentales y "el derecho humano a la paz", además de alertar sobre el impacto ambiental de los actuales modelos de consumo.

Ponte ha explicado que Lua es el resultado de un proceso de selección por el que se sacó a concurso la creación de una obra para representar a través de las artes escénicas los 17 objetivos de desarrollo sostenible que forman la Agenda 2030.

El estreno de Lúa se enmarca en las iniciativas de impulso a la Agenda 2030 del Gobierno del Principado en el ámbito educativo y su apuesta por el teatro como vía para acercar los grandes desafíos globales a las nuevas generaciones.

Interpretada por Ángie Cane y Roca Suárez, la obra cuenta con la música en directo de la violonchelista Victoria López Cortina, que acompaña y marca el ritmo de una puesta en escena que prescinde de escenografía para centrarse en la carga emocional del relato.

Tras su estreno en Castrillón, la obra continuará su recorrido el 24 de marzo, a las 12:00 horas, en la Casa de Cultura de Nava; el 25 de marzo, a las 10:00 horas, en el Colegio Público Manuel Álvarez Iglesias, de Salinas, y el 30 de abril, a las 12:00 horas, en la Sala Loreto de Colunga.