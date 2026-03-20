Una estudiante asturiana logra el bronce en la Olimpiada Nacional de Biología

La estudiante asturiana Raquel Hidalgo. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La estudiante asturiana Raquel Hidalgo Suárez, del IES Aramo de Oviedo, ha obtenido la medalla de bronce en la fase nacional de la Olimpiada de Biología, celebrada entre los días 12 y 15 de marzo en la Universidad de Cantabria, en Santander.

Hidalgo formaba parte del equipo que representó a Asturias junto a Sara Calvo Soriano y Olaya Martín García, ambas del IES Jovellanos de Gijón, conjunto que previamente se había impuesto en la fase local desarrollada en la Universidad de Oviedo.

Las pruebas, que tuvieron lugar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria, contaron con la participación de 55 estudiantes procedentes de las 17 comunidades autónomas, además de Ceuta, Melilla y centros españoles en el extranjero.

Durante la competición, los participantes tuvieron que enfrentarse a dos exámenes teóricos y cuatro pruebas prácticas relacionadas con distintas áreas de la biología, como Botánica, Bioquímica, Citología y Zoología.

La fase local de esta olimpiada está coordinada en la Universidad de Oviedo por el profesorado Eva Martínez, Candela Cuesta y Eduardo Cires