Estudiantes de ocho centros escolares participan en la primera Olimpiada de Promoción de la Salud de Asturias. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 22 May. (EUROPA PRESS) -

Escolares de sexto de Primaria de ocho centros educativos de Asturias han participado este viernes en el Polideportivo de CAU en la primera Olimpiada de Promoción de la Salud. La iniciativa, organizada por la Cátedra de Salud Comunitaria y Promoción de la Salud (ProSa) de la Universidad de Oviedo, tiene como finalizar fomentar la alfabetización en salud y el desarrollo de conductas saludables en la población escolar asturiana.

Los ocho centros escolares que han participado en las pruebas son el Liceo Mierense, Obanca (Cangas del Narcea), El Vallín (Piedras Blancas), Buenavista 2 (Oviedo), Marcelo Gago (Avilés), Bernardo Gurdiel (Grado), Auseva (Oviedo) y Robles-Peñamayor (Llanera).

La olimpiada consta de dos fases. La primera, ya realizada, tiene carácter formativo. En ella los alumnos se han formado en aspectos relacionados con los primeros auxilios, higiene postural, higiene corporal, alimentación saludable, actividad física, salud ambiental, salud emocional y salud social.

La segunda fase, participativa, que se ha desarrollado este viernes, tiene como finalidad aumentar la motivación, tanto de los centros escolares como de la comunidad escolar.

Con tal fin, ha tenido lugar una competición donde un equipo de cada uno de los centros escolares, compuesto por 6 estudiantes, ha demostrado, mediante la resolución de actividades de carácter teórico-práctico, la adquisición de los conocimientos y habilidades relacionados con los temas abordados en la fase formativa.

En paralelo, los centros escolares podrán participar en el concurso tendrán que desarrollar e implementar una acción innovadora en salud, durante el curso escolar, orientada a fomentar la salud de sus escolares.

La evaluación de la implementación y efectividad será llevada a cabo por estudiantes de ciencias de la salud de la Universidad de Oviedo. El centro ganador recibirá el reconocimiento y un premio que se entregará también en la Jornada Asturias Saludable.