Un estudio de la Universidad de Oviedo advierte de que el bono social eléctrico no llega a los hogares más vulnerables

Los investigadores Ana Rodríguez-Álvarez y Manuel Llorca. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

El bono social eléctrico --el descuento en la factura de la luz dirigido a consumidores vulnerables-- contribuye a reducir la pobreza energética en España, pero no lo hace de forma equitativa. Esta es la principal conclusión de una investigación realizada por la catedrática de la Universidad de Oviedo Ana Rodríguez-Álvarez y Manuel Llorca, de la Copenhagen Business School, que analiza el impacto de esta ayuda y cuyos resultados han sido publicados en la revista 'Energy Economics'.

El trabajo, basado en datos de hogares españoles entre 2021 y 2023, revela que el bono social "no llega a todos los que lo necesitan". Tras aplicar un enfoque innovador para comparar el nivel real de pobreza energética con el mínimo potencial de cada hogar según sus ingresos, los investigadores han detectado que, dentro del colectivo en situación de pobreza energética, aquellos con menores ingresos acceden en menor medida a la ayuda en comparación con los que no están en una situación tan extrema.

La catedrática de Economía de la Universidad de Oviedo Ana Rodríguez-Álvarez ha señalado que este escenario "podría estar relacionado con la falta de información, así como con la complejidad de los trámites necesarios para solicitarla, lo que dificulta su acceso a quienes más la requieren". "De hecho, entre los hogares vulnerables, son aquellos con mayor nivel educativo o con acceso a herramientas como un ordenador los que presentan niveles relativamente menores de pobreza energética", ha precisado.

El estudio evidencia una segunda limitación: incluso cuando los hogares con menos recursos logran acceder al bono, el efecto estimado de la ayuda resulta más limitado para ellos. Es decir, el impacto positivo de la medida no se distribuye de manera uniforme, siendo "los más pobres entre los pobres" los que consiguen un menor beneficio.

"Nuestro trabajo sugiere que algunos hogares vulnerables podrían enfrentarse a limitaciones estructurales que dificultan que la ayuda se traduzca en mejoras significativas de su situación energética", ha apuntado Manuel Llorca, investigador de la Copenhagen Business School, quien concluye que existe "un problema de acceso", pero también de "la capacidad real de los hogares más vulnerables para mejorar su situación aun con la ayuda".

Por otro lado, la investigación confirma que la pobreza energética se agravó durante la reciente crisis energética, impulsada por el encarecimiento de los precios tras la pandemia y el contexto internacional. Según los últimos datos disponibles del INE (2024), casi el 18% de la población española no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada, una problemática que los autores advierten que podría volver a intensificarse ante la actual incertidumbre geopolítica y la volatilidad de los mercados.

PROPUESTAS DE MEJORA

Para corregir estas disfunciones y mejorar la eficacia de la prestación, los autores plantean varias líneas de actuación prioritarias. Entre ellas, destacan la necesidad de optimizar los mecanismos de identificación de los beneficiarios mediante el cruce de datos fiscales o de prestaciones sociales para "automatizar el acceso a la ayuda".

Asimismo, abogan por simplificar los procedimientos administrativos, reducir las barreras burocráticas y revisar periódicamente el diseño del bono para adaptarlo a la evolución de los precios de la energía. Finalmente, el estudio subraya que es "necesario" complementar el bono social con medidas estructurales a largo plazo, tales como la mejora de la eficiencia energética de los inmuebles. En declaraciones conjuntas, ambos investigadores han concluido que "mejorar el acceso a la ayuda y adaptarla a las necesidades de los hogares más vulnerables será clave para aumentar su impacto".