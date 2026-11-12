Un estudio de la Universidad de Oviedo vincula el equilibrio antioxidante del esperma con la fertilidad en ratones

Juan Carlos Mayo y Rosa María Sainz, investigadores del Departamento de Morfología y Biología Celular de la Universidad de Oviedo. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional liderado por investigadores de la Universidad de Oviedo ha demostrado en modelos de ratón que la disminución de una enzima antioxidante mitocondrial altera la formación de los espermatozoides, reduce su capacidad de fecundación y compromete el desarrollo embrionario temprano, incluso cuando algunos parámetros convencionales de calidad seminal parecen normales.

El trabajo, publicado en la revista 'Free Radical Biology and Medicine', apunta a que la proteína superóxido dismutasa 2 (SOD2) podría constituir un futuro marcador de calidad funcional espermática, aunque serán necesarios estudios adicionales para determinar su posible aplicación clínica, según ha informado la institución académica en una nota de prensa.

La investigación se ha desarrollado con ratones modificados genéticamente para analizar cómo las alteraciones en los niveles de esta enzima afectan a la espermatogénesis, la capacidad de fecundación y las primeras etapas del desarrollo embrionario.

Los investigadores han observado que la reducción de SOD2 provoca alteraciones en la maduración de los espermatozoides y disminuye el éxito reproductivo. Estos efectos pueden producirse sin cambios significativos en indicadores como el número o la viabilidad de los espermatozoides, lo que pone de manifiesto la importancia de evaluar también su funcionalidad.

"Nuestros resultados muestran que no basta con que los espermatozoides presenten unas características aparentemente normales. También necesitan mantener un equilibrio antioxidante adecuado para completar correctamente su proceso de maduración y conservar su capacidad reproductiva", ha explicado Juan Carlos Mayo, investigador del Departamento de Morfología y Biología Celular de la Universidad de Oviedo.

EFECTOS EN EL DESARROLLO EMBRIONARIO

Los ensayos de fecundación in vitro han mostrado que las alteraciones de SOD2 afectan tanto a la capacidad de fecundación como a la supervivencia y progresión de los embriones durante sus primeras divisiones.

El estudio también ha identificado cambios en los niveles de peróxido de hidrógeno durante las distintas etapas de diferenciación de las células germinales. Estos resultados aportan nuevas evidencias sobre el papel de las especies reactivas de oxígeno como moléculas de señalización necesarias para el desarrollo celular.

"El equilibrio entre las especies reactivas de oxígeno y los sistemas antioxidantes es fundamental: estas moléculas no son únicamente perjudiciales, sino que también participan en procesos de señalización necesarios para el desarrollo celular. Cuando ese equilibrio se altera, pueden verse comprometidas distintas etapas de la reproducción", ha señalado Rosa María Sainz, investigadora del mismo departamento.

Los hallazgos apuntan a la necesidad de ampliar los criterios utilizados para evaluar la fertilidad masculina e incorporar información sobre los mecanismos moleculares que condicionan el funcionamiento de los espermatozoides. No obstante, los resultados se han obtenido en modelos animales y su posible aplicación al diagnóstico reproductivo requiere nuevas investigaciones.

COLABORACIÓN INTERNACIONAL

El trabajo ha sido coordinado por Juan Carlos Mayo y Rosa María Sainz, vinculados al Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (Iuopa) y al Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA). Las doctoras Vanesa Cepas-López, actualmente investigadora Marie Curie en el Instituto Nacional Oncológico de Candiolo, en Turín, y Belén García-Soler figuran como primeras autoras.

En la investigación han participado también personal de la Unidad de Transgénicos de los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de Oviedo, de la Universidad de León y de su Instituto de Desarrollo Ganadero y Sanidad Animal (Indegsal), así como la investigadora Leticia Prates Roma, del Centro de Fisiología Integrativa y Medicina Molecular de Homburg, en Alemania.

El equipo ha combinado modelos animales modificados genéticamente, técnicas de análisis molecular y celular, sensores fluorescentes para estudiar el estado oxidativo mitocondrial y ensayos de fecundación in vitro.

La investigación ha contado con financiación del Principado de Asturias, a través de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens), mediante las ayudas de apoyo a grupos de investigación, y de la Agencia Estatal de Investigación.