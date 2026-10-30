EthiFinance asigna a GAM un rating de BB+ con tendencia estable y de BBB a su programa de renta fija sostenible

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OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La agencia de calificación EthiFinance Ratings ha asignado a GAM un rating de BB+ con tendencia estable y una calificación de BBB a su Programa de Renta Fija Vinculado a la Sostenibilidad GAM 2025, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La calificación crediticia se apoya en la solidez del modelo de negocio de GAM, en el que destacan sus ventajas competitivas consolidadas y la buena diversificación de sus ingresos, de acuerdo con el resumen ejecutivo del informe elaborado por la agencia.

EthiFinance enmarca la actividad de la compañía en una industria madura con fundamentos favorables, entre los que señala los buenos márgenes de rentabilidad, la baja volatilidad y las elevadas barreras de entrada, así como unas perspectivas de crecimiento vinculadas a la evolución macroeconómica.

Asimismo, la agencia valora favorablemente al accionista mayoritario de GAM, cuyo carácter industrial y holgada capacidad financiera refuerzan la calificación otorgada.

La compañía ha adjuntado a su comunicación el resumen ejecutivo del informe de EthiFinance Ratings, agencia española perteneciente a la Asociación Europea de Agencias de Rating, en el que se recogen estas calificaciones.