Evacuadas dos personas que participaban en la UltraTrail Picos de Europa tras sufrir lesiones y agotamiento

Archivo - Foto de archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha auxiliado y evacuado este sábado a dos participantes de la UltraTrail Picos de Europa (UTPE) tras sufrir distintos problemas físicos mientras disputaban la prueba.

La primera intervención tuvo lugar a las 13.40 horas, cuando una corredora solicitó ayuda tras lesionarse una rodilla mientras descendía por la canal de Cumbro, a la altura de la Maja de Ostón, al no poder continuar la marcha.

Hasta el lugar se desplazaron dos especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Cangas de Onís y el helicóptero de la Guardia Civil de Asturias. La aeronave dejó a los rescatadores en una zona rocosa mediante apoyo parcial del patín y, una vez atendida la deportista, regresó para evacuar tanto a la corredora como a los agentes hasta el punto donde esperaba una ambulancia, que la trasladó a un centro de salud.

Posteriormente, a las 18.00 horas, la Guardia Civil activó de nuevo al GREIM y a la Unidad Aérea para rescatar a un corredor de nacionalidad francesa que descendía de Vega de Ario hacia los Lagos de Covadonga. El participante presentaba calambres, una lesión en una rodilla y síntomas de agotamiento.

El deportista fue evacuado en helicóptero hasta la línea de meta, donde fue atendido por los servicios sanitarios de la carrera.