El ex alcalde de Cangas del Narcea dice ser víctima de un proceso de "persecución" que le "está costando la vida"

OVIEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Cangas del Narcea José Manuel Martínez, acusado de un delito continuado de malversación y un delito continuado de prevaricación, ha negado este jueves los hechos que se le imputan y ha asegurado que "fue y está siendo sometido a un proceso de persecución y acoso" que le ha generado graves consecuencias para su salud, hasta el punto de que tiene una "incapacidad absoluta derivada de un estrés postraumático".

"No sólo no he prevaricado con esas obras sino que todo esto me ha traído unas consecuencias que me están costando la vida. Era imposible que malversara ningún tipo de fondos públicos porque yo firmaba lo que anteriormente estaba firmado por el tesorero y el interventor", ha manifestado el que fuera regidor de Cangas del Narcea de 2007 a 2011.

El procesado ha relatado ante el juez que "José Luis Fontaniella del PP pactó con el PSOE para hacerse con la alcaldía" y que entonces "le advirtieron que no iban a dejar que siguiera siendo alcalde de ninguna manera".

"Me quedé como concejal hasta que tuve que dimitir porque al ser imputado mi partido me obligó a hacerlo", ha explicado Martínez que está acusado de certificar obras como realizadas que en realidad no fueron ejecutadas y que fueron pagadas con diferentes fondos públicos. El procesado ha respondido únicamente a las preguntas de su letrada Ana Boto.

Ha explicado que las obras objeto de la acusación obedecían a las subvenciones del denominado Plan E y había un periodo concreto para gastar el dinero recibido "generando empleo y economía en la comarca". "Creo que se hicieron sobre 70 obras con este plan y evidentemente yo no llevé todas esas obras, las llevaba el concejal de obras, yo lo que hacía era supervisar por encima y visitar a los vecinos para conocer si estaban contentos o no con las mismas", ha relatado.

Ha ido relatando que "le informaban por encima si había modificaciones en dichas obras" y ha explicado que él pidió que le informasen si el precio subía porque "estaba estrictamente prohibido que hubiese sobrecostes". "Con ese dinero tratábamos de llegar a lo máximo posible las peticiones de los vecinos así que yo trasladaba las sugerencias de los mismos", ha dicho.

"Cuando empiezan a darse problemas con estas obras ya no estoy yo como alcalde, sino mi sucesor el señor Fontaniella", ha indicado el acusado que ha explicado que él firmaba las obras después de que las firmasen los técnicos que le parecían "empleados solventes que cumplían con lo que tenían que hacer".

Para el caso del exalcalde de Cangas del Narcea, el fiscal pide que se le imponga la pena de ocho años de prisión y 20 años de inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargo o empleo público.

Según el escrito del fiscal, es responsable de un delito continuado de prevaricación, así como de malversación de caudales públicos.

Además de Martínez se sientan en el banquillo de los acusados otras ocho personas, ex técnicos municipales y responsables de empresas. No obstante parte de ellos han llegado a un acuerdo con la fiscalía para asumir los hechos que se les imputan y conseguir rebajar las penas.

Otro de los acusados, el responsable de una de las empresas que realizó una de las obras objeto de la acusación ha negado haber cometido ninguna irregularidad y ha lamentado ser "víctima colateral de las rencillas palaciegas". "La obra me la pagó Fontaniella --el regidor del PP que sucedió a Martínez-- y ya estaba metido en todo el ajo este. Nadie me dijo que hubiese problemas con la misma. En cuarenta años nuca tuve ningún problema ni con el ayuntamiento de Cangas ni en ningún otro ni con particulares.

Uno de los directores de una de las obras, que también ha reconocido los hechos, ha indicado que tanto el alcalde como el concejal de obras eran conocedores de la tramitación de las obras. Lo mismo ha indicado el ex arquitecto técnico, que también ha reconocido los hechos, y ha señalado que el regidor era conocedor del desarrollo y tramitación de las obras.