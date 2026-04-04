Un excursionista herido es evacuado en helicóptero desde el refugio del Jou de los Cabrones

Bomberos del SEPA trasladan a un hombre al hospital tras sufrir un esguince en Cabrales - 112 ASTURIAS

OVIEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido rescatado en el refugio del Jou de los Cabrones, en Cabrales, tras sufrir un esguince en un pie, según ha informado el 112 Asturias este sábado en su red social X.

El aviso se recibió ayer a las 20.33 horas, cuando se alertó de que un integrante del grupo presentaba la lesión. El afectado se encontraba en el refugio y disponía de comida.

El equipo de rescate de los Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), a bordo de un helicóptero, acudió al lugar y trasladó al hombre al helipuerto de Cangas de Onís. Desde allí, la ambulancia de soporte vital básico del SAMU lo evacuó al Hospital Comarcal de Arriondas.

La sala del 112 informó del incidente a la Guardia Civil y a los centros de coordinación de Castilla y León y Cantabria.