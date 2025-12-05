El exdirector del Niemeyer, Natalio Grueso, localizado y detenido en Portugal

Archivo - Natalio Grueso declara en la Sección Tercera de la Audiencia. - J.L.CEREIJIDO - Archivo

OVIEDO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exdirector general del Centro Niemeyer de Avilés, Natalio Grueso, ha sido localizado y detenido en Évora, Portugal, donde se encontraba tras permanecer fugado de la justicia española desde 2023.

Grueso fue condenado a ocho años de prisión por delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad documental y societarios relacionados con su gestión del Centro Niemeyer.

Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, la detención se comunicó esta mañana a la sección tercera de la Audiencia Provincial a través del sistema Sirene (Supplementary Information Request at the National Entries), que permite la cooperación policial entre países europeos.

El exdirector será ahora ofrecido para cumplir su condena en España y ser entregado a las autoridades españolas, para iniciar su ingreso en prisión, según ha confirmado esta fuente.

En 2024 la Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha dictado una orden europea de detención para Grueso, al considerar la posibilidad de que hubiese abandonado el territorio nacional, motivo por el que se dictó una requisitoria internacional.