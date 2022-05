Expertos celebran en el Congreso los 25 años de la legislación biomédica en España

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Expertos en Derecho y Biomedicina han celebrado este jueves en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados un acto conmemorativo con motivo de los 25 años de la legislación biomédica en España.

En una jornada presidida por la vicepresidenta segunda del Congreso y ex ministra de Sanidad Ana Pastor, varios expertos, muchos de ellos del Comité de Bioética de España han repasado los hitos en esta disciplina a lo largo de este cuarto de siglo.

Entre ellos, el consejero de Salud del Principado de Asturias y ex miembro del Comité de Bioética de España, Pablo Fernández, ha resaltado que el Comité "ha aportado muchísimo a la población española y a la vida política en sí".

"Mi paso por el Comité me dio la oportunidad de ver que con una metodología basada en la deliberación, en la que estábamos personas de muy diferente naturaleza, éramos capaces de entendernos y llegar a conclusiones en las que fuéramos capaces no de encontrar la verdad, porque la bioética no se basa en una ciencia exacta, sino alcanzar una solución prudente", ha resaltado.

Tras reivindicar la "gran importancia" del Comité, Fernández ha puesto en valor la "prudencia" como valor. "En estos tiempos en los que nos seguimos enfrentando a una enfermedad con gran parte de desconocimiento, la prudencia es la palabra más importante. Así lo hemos hecho y hemos podido ayudar a las personas que conviven con nosotros", ha apostillado.

En la misma línea, Carlos María Romeo Casabona, catedrático de Derecho Penal y director de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano en la Universidad del País Vasco (UPV), ha realizado un repaso por la cantidad de legislación biomédica que se ha promulgado en España en los últimos 25 años.

"Se trata de un conjunto de leyes y otras normativas que han contribuido decisivamente a situar a España en el grupo de países a la cabeza del Derecho Biomédico", ha destacado el experto, quien ha citado legislaciones como la Ley de Autonomía del Paciente como claves en la construcción del sistema bioético español.

Por su parte, Ana Pastor, como responsable del Ministerio de Sanidad en la promulgación de muchas de estas leyes, ha apuntado que este tipo de jornadas de conmemoración son "de las más relevantes que puede acoger el Congreso".

En este contexto, ha reivindicado que "la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho constituyen pilares en los que se asienta nuestra convivencia".

"Ante la constante necesidad de adaptarnos a los desafíos del mundo actual, una legislación eficaz y de calidad resulta clave y fundamental para continuar favoreciendo un marco jurídico estable y seguro. Para ello, es importante alcanzar amplios consensos políticos", ha remachado.