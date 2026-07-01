Los extranjeros conquistan los campings de Asturias en mayo mientras el turismo rural lidera el sector

Archivo - Casa rural en Camarmeña, en el concejo de Arenas de Cabrales, Asturias, en los Picos de Europa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los alojamientos extrahoteleros de Asturias registraron un total de 140.305 pernoctaciones durante el mes de mayo, atrayendo a 61.511 viajeros con una estancia media de 2,33 días, según los datos oficiales publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El turismo rural se consolida como la opción preferida, acaparando la mayoría de los visitantes, mientras que los campings de la región son el único sector donde los turistas extranjeros superaron ampliamente a los visitantes nacionales.

Por tipos de alojamientos, los de Turismo Rural acaparan la mayoría de viajeros y pernoctaciones en mayo, con 27.495 viajeros --19.531 procedentes de España y 7.965 del extranjero. Estos turistas estuvieron de media 2,13 días alojados en el Principado, registrando 58.454 pernoctaciones.

Los campings registraron en mayo 15.739 viajeros --5.195 de España y 10.544 extranjeros--, con 38.234 pernoctaciones y 2,43 días de estancia media.

Los apartamentos turísticos han acogido 11.971 viajeros, la mayoría procedentes de España --10.119 frente a 1.851 extranjeros--, y han registrado 28.655 pernoctaciones, con una estancia media de 2,39 días.

Finalmente, los albergues han recibido 6.306 viajeros, la mayoría nacionales --5.281 frente a 1.025 extranjeros-- y han registrado 14.962 pernoctaciones, con una estancia media de 2,37 días.