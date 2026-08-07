La fábrica de Saint-Gobain en Avilés contará con el mayor horno híbrido del mundo para vidrio plano

OVIEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las compañías Saint-Gobain y AGC Glass Europe han anunciado una alianza estratégica para construir un horno eléctrico híbrido a gran escala en la planta de Saint-Gobain en Avilés (Asturias), con el objetivo de reducir de manera significativa las emisiones directas de CO2 en la fabricación de vidrio plano.

La construcción del nuevo horno, que sustituirá al actual de la fábrica asturiana, comenzará en enero de 2027, mientras que la reanudación de la producción ha quedado fijada para el segundo semestre del próximo año, según ha informado Saint-Gobain en un comunicado.

El proyecto, denominado FurHy, se desarrollará mediante una colaboración tecnológica entre ambas compañías para dar continuidad a la experiencia iniciada en 2023 con el proyecto Volta, un horno piloto electrificado de menor escala para República Checa con el que se ha demostrado la viabilidad de estas soluciones para la descarbonización del sector.

La nueva instalación está diseñada para alcanzar un 75% de electrificación en el proceso de fusión, posicionándose como el horno eléctrico de mayor tamaño construido hasta la fecha para vidrio plano en el ámbito internacional. Para su funcionamiento, el sistema se alimentará con energía de bajas emisiones contratada a través de acuerdos de suministro renovable en España por parte de Saint-Gobain.

Según sus estimaciones, la puesta en marcha de este nuevo horno evitará cerca de 80 kilotones de emisiones de CO2 al año, lo que significa una reducción del 50% en comparación con los sistemas alimentados por gas convencional. Asimismo, se calcula un ahorro anual de 265 GWh de gas natural, equivalente a una disminución del 80%.