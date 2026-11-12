La FACC convoca un minuto de silencio en todos los ayuntamientos por la mujer asesinada en Gijón

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Asturiana de Concejos (FACC) ha invitado a los 78 ayuntamientos asturianos a convocar este viernes, 13 de noviembre, a las 12.00 horas, un minuto de silencio a las puertas de las casas consistoriales por el asesinato en Gijón de Covadonga Patricia, de 30 años y víctima de violencia de género.

Con esta convocatoria, "la FACC quiere expresar el rechazo y la condena de los gobiernos locales asturianos a la violencia machista, así como su compromiso con la erradicación de la violencia contra las mujeres".

La mujer fue hallada muerta este jueves en la calle Francisco Eiriz, en el barrio de Jove, según han confirmado a Europa Press desde la Policía Nacional. De acuerdo a las mismas fuentes, ha sido detenido un hombre, acusado de ser el autor del crimen, que se habría producido sobre las 15.00 horas.