Factoría Cultural acoge una exposición donde la cáscara de castaña es la materia prima de las piezas

OVIEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Factoría Cultural acoge una exposición del diseñador y escultor Manu Persa, artista que recibió la 'Ayuda a la Producción Artística de la Factoría Cultural 2025'. Bajo el título 'Materia Madre. La castaña como memoria y materia del territorio, ecológico y material del paisaje asturiano' es un proyecto escultórico que se centra en la cáscara de castaña como símbolo cultural.

Reivindica la transformación de lo marginal, la cáscara, en materia central, y busca sensibilizar sobre la emergencia climática, el valor de los residuos orgánicos y la necesidad de reconectar con nuestros paisajes, según ha informado el Ayuntamiento de Avilés.

El proyecto tiene un enfoque circular, participativo y regenerativo. La exposición será inaugurada este jueves a las 19.00 horas horas con la presencia de la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, y el artista. Se podrá visitar hasta el 27 de marzo.