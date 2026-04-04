La Factoría Cultural de Avilés abre 12 plazas para un curso de telar, macramé y upcycling

Archivo - Un telar, pieza del mes en Don Benito - AYUNTAMIENTO DE DON BENITO - Archivo

OVIEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Factoría Cultural de Avilés ofrece 12 plazas para el curso 'Técnicas tradicionales de hilo y nudo: telar, macramé y red, con enfoque en upcycling', dentro del Programa Estatal de la Federación de Universidades Populares (FEUP) 2025. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 10 de abril en la Factoría Cultural.

El curso se desarrollará del 24 de abril al 10 de junio, los lunes, miércoles y viernes de 9.30 a 13.30 horas. Se centra en técnicas de telar, macramé y red, incorporando el upcycling como práctica creativa y ecológica para promover la reutilización de materiales textiles.

Cada participante desarrollará un proyecto individual que permitirá aplicar estas técnicas y crear productos funcionales y personalizados. Los trabajos incluirán patronaje creativo, resamblaje de prendas y confección de acabados versátiles y reversibles.

La actividad busca reconocer el valor de los oficios textiles y visibilizar el legado de mujeres destacadas en este ámbito, fomentando la creatividad, la educación popular y la acción comunitaria. El proyecto final podrá ser expuesto, con el objetivo de estimular la reflexión y la difusión del patrimonio cultural y artesanal.