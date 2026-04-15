La Factoría Cultural de Avilés recibe a 28.000 personas en 2025

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OVIEDO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 28.000 personas participaron en las actividades de la Factoría Cultural de Avilés durante 2025, según se refleja en la memoria de actividad del centro relativa al pasado año. El grueso de esa cifra lo conforman las 22.111 visitas a las 18 exposiciones que el centro albergó a lo largo del ejercicio.

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés en nota de prensa, las muestras que cosecharon una mayor acogida, superando en ambos casos la barrera de las 2.000 visitas, fueron 'Obras sin origen', de Ramón Isidoro y A Bulto Cultura, y 'Grafías de Transducción Interespecie', de María Castellanos y Alberto Valverde.

En el entorno de esa cifra se movieron también 'Somos APIAST. La ilustración contemporánea asturiana en 50 obras', de la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Asturias, y la muestra organizada por DIFAC con motivo del Día internacional de las Personas con Discapacidad.

A estas muestras físicas se suman las proyecciones realizadas desde la Ventana de la Factoría, cuyas visitas se estiman en más de 2.000. Durante el pasado año se contabilizaron 1.152 participantes en los distintos cursos desarrollados en la Factoría Cultural.

Los cursos de AUPA contaron con un total de 936 matriculados en los 105 talleres desarrollados, a los que se añaden los 160 alumnos de los seis cursos organizados en colaboración con la Federación Española de Universidades Populares, y los 56 participantes en los 5 cursos del programa AMPARO de formación digital.

La Escuela de Cerámica contó con 1.658 participantes y una matrícula de 390 alumnos entre adultos, juveniles e infantiles. La actividad con más participación fue 'Descubriendo el arte', consistente en visitas de centros educativos a la Factoría Cultural y la realización de una tarea práctica, seguida de 'El arte del Raku', consistente en el aprendizaje de esta técnica japonesa y su aplicación en la confección de tazones.