Fallece un hombre de 69 años tras salirse de la vía y chocar contra una vivienda en Mieres

OVIEDO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 69 años ha fallecido este jueves tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera MI-10, a la altura del kilómetro 1, en la localidad de Rioturbio, en el concejo de Mieres, según ha informado la Guardia Civil de Asturias.

El siniestro se produjo sobre las 14.35 horas, cuando el turismo que conducía se salió de la vía y colisionó posteriormente contra una vivienda.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Unidad de Investigación de Siniestros (UNIS) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias, así como servicios sanitarios. El conductor fue atendido en el lugar por una UVI móvil, que solo pudo certificar su fallecimiento.

La Guardia Civil ha comunicado el suceso a la Central COTA y ha instruido las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.