Fallece el párroco de San Isidoro el Real, José Luis Alonso Tuñón, a los 84 años

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OVIEDO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sacerdote José Luis Alonso Tuñón, párroco de San Isidoro el Real de Oviedo, ha fallecido este lunes, 22 de junio, a los 84 años, según ha informado el Arzobispado de Oviedo.

Natural de Proaza, Tuñón nació en 1942 y fue ordenado en el año 1965. Su primera encomienda pastoral fue como Coadjutor de San Pedro de Pola de Siero, responsabilidad que llevó a cabo hasta 1984. A partir de ese momento fue nombrado Párroco de San Julián de Tudela-Veguín así como Administrador parroquial de Santiago de Tudela-Agüeria, hasta el año 1991.

Entre 1985 y 1991 fue Teniente Arcipreste de Oviedo-Sur y entre 1988 y 1990, Miembro del Consejo Presbiteral, Vicaría Centro. También fue Miembro elegido del Consejo Pastoral Diocesano entre 1989 y 1990 y Miembro Nato del mismo hasta 1997. Fue precisamente a partir de ese año cuando se hizo cargo de la parroquia de San Isidoro El Real de Oviedo, donde ha permanecido hasta sus últimos días.

Desde el año 2007 era Consiliario de la Escolanía de San Salvador y entre 2012 y 2023 fue Delegado episcopal de Piedad Popular. Sus restos mortales serán recibidos en la parroquia de San Isidoro El Real el miércoles, 24 de junio a las 10.00 horas. A las 12.30 horas se celebrará el funeral por su eterno descanso, presidido por el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial de Proaza.