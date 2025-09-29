Un fallecido y nueve heridos en los 37 accidentes de tráfico en Asturias en el último fin de semana de septiembre

Archivo - Corredor del Nalón. Vía rápida que conecta los concejos del Valle del Nalón con Oviedo y con Gijón a través de la Autovía Minera. Carretera AS-117. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias ha registrado un total de 37 accidentes de tráfico entre los días 26 y 28 de septiembre, en los que resultó fallecida una persona y otras nueve presentaron lesiones de diversa consideración.

Según ha informado la Guardia Civil a Europa Press, las carreteras asturianas sumaron el viernes catorce accidentes, con dos heridos pendientes de valoración sanitaria y un herido leve y el sábado 27 se produjeron nueve siniestros con un herido leve.

Finalmente el domingo 28 de septiembre se contabilizaron catorce accidentes, que se saldaron con un fallecido, un herido pendiente de valoración y cuatro leves.