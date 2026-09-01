Fallo de los I Premios Turismo Asturias: reconocimientos para Gascona, Taramundi, Puebloastur y FOCO

Turismo de Asturias - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha dado a conocer el fallo de la primera edición de los Premios Asturias Paraíso Natural, que reconocen la contribución de empresas, entidades e iniciativas al desarrollo y proyección turística de la comunidad. La Asociación de Hosteleros de la calle Gascona (Oviedo) recibirá el Premio a la Trayectoria Turística; Puebloastur Eco-Resort Hotel & Wellness, el Premio a la Innovación Turística; el Ayuntamiento de Taramundi, el Premio al Turismo Sostenible, y la Asociación Fomento de la Cocina Asturiana (FOCO), el Premio a la Proyección de Asturias.

Los galardones han sido elegidos entre las candidaturas presentadas a la convocatoria por un jurado profesional e institucional integrado por representantes de la Universidad de Oviedo, la patronal OTEA Hostelería y Turismo en Asturias, la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), la Federación Asturiana de Concejos (FACC), la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET), la Viceconsejería de Turismo y la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural.

Según ha indicado el Principado en nota de prensa, la convocatoria recibió un total de 25 candidaturas distribuidas entre las cuatro categorías: seis en Trayectoria Turística, cuatro en Innovación Turística, doce en Turismo Sostenible y tres en Proyección de Asturias. El jurado realizó la valoración mediante votación secreta y atendiendo a los criterios específicos establecidos para cada modalidad en las bases.

El Premio a la Trayectoria Turística reconoce a la Asociación de Hosteleros de la calle Gascona por más de 25 años de trabajo en torno a la sidra, la gastronomía y la hospitalidad. El jurado ha valorado especialmente su capacidad para convertir la calle Gascona, en Oviedo, en "un referente de la cultura sidrera y en un espacio de generación de actividad económica y empleo", así como el efecto tractor de iniciativas como la 'Preba de la Sidra' y de un modelo de cooperación entre establecimientos que obtuvo en 2025 el Premio Nacional de Hostelería.

El reconocimiento pone también en valor su contribución a la proyección de Asturias como destino gastronómico, mediante la transformación de una tradición profundamente arraigada en una experiencia turística capaz de evolucionar y ganar notoriedad sin perder su identidad.

El Premio a la Innovación Turística ha recaído en Puebloastur Eco-Resort Hotel & Wellness, cuyo modelo integra alojamiento de alta gama, recuperación de la arquitectura tradicional, paisaje, arte, bienestar y gastronomía de proximidad. El jurado destaca el carácter diferencial de una propuesta que combina calidad y competitividad con una estrecha vinculación al entorno. Puebloastur representa, además, "un modelo de turismo rural de alta gama con capacidad de generar actividad económica y contribuir al posicionamiento de Asturias como un destino singular y competitivo en los mercados nacional e internacional".

El Ayuntamiento de Taramundi, por su parte, recibirá el Premio al Turismo Sostenible por haber consolidado durante cuatro décadas un modelo de desarrollo turístico basado en la conservación y puesta en valor del patrimonio natural, cultural y etnográfico. El denominado "modelo Taramundi", pionero desde los años ochenta, ha permitido generar actividad económica, empleo y oportunidades para la población local mediante la creación de servicios turísticos y recursos vinculados al patrimonio etnográfico. El jurado reconoce especialmente su contribución a la distribución territorial de la actividad turística hacia el medio rural del occidente y el carácter ejemplar de una experiencia que se ha convertido en referencia para el desarrollo del turismo rural sostenible e inclusivo dentro y fuera de Asturias.

Por otro lado, la Asociación Fomento de la Cocina Asturiana (FOCO) ha sido distinguida con el Premio a la Proyección de Asturias por su trabajo continuado en la promoción del Principado a través de su gastronomía y por la dimensión autonómica, nacional e internacional alcanzada por su actividad. El jurado ha valorado la creación de un modelo de alta cocina "arraigada en el territorio", su defensa del producto local, de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas asturianas, de los proveedores de proximidad y del recetario tradicional, así como su contribución a la conservación del patrimonio gastronómico inmaterial.

La primera edición de los Premios Asturias Paraíso Natural culminará el próximo 17 de septiembre en el Centro Niemeyer de Avilés, donde tendrá lugar el acto público de entrega de los galardones.