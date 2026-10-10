La falta de médicos en la prisión de Asturias supera el 60%, con tres médicos para 1.167 internos

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OVIEDO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ACAIP-UGT ha alertado este sábado de que la falta de médicos en la prisión de Asturias supera el 60 por ciento, lo que "impide el diagnóstico precoz y dispara las descompensaciones psiquiátricas, poniendo en jaque el orden regimental y la integridad física de los trabajadores penitenciarios". La prisión de Asturias cuenta actualmente con tres facultativos para atender a una población reclusa de 1.167.

En una nota de prensa con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora este 10 de octubre, ACAIP-UGT, sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario, ha puesto el foco en la "crítica realidad" que atraviesan las prisiones españolas en general y el centro penitenciario de Asturias en particular, donde la salud mental "se ha convertido en uno de los problemas estructurales más graves y desatendidos del sistema penitenciario".

El sindicato ha explicado que más del 30% de la población reclusa en España padece algún tipo de patología mental o se encuentra bajo tratamiento psicofarmacológico. Mientras, esta realidad "choca con el colapso asistencial de las prisiones", con un déficit de personal a nivel estatal que supera el 77% de las plazas, según datos del portal de transparencia de octubre de 2026.

Desde ACAIP-UGT han explicado que el medio penitenciario "es de por sí un entorno cerrado, hostil y de alto impacto psicológico". "La privación de libertad, la ruptura de vínculos y la incertidumbre actúan como un severo estresor ambiental capaz de activar patologías psiquiátricas latentes o de actuar como disparador de graves cuadros depresivos y trastornos de adaptación", han aseverado.

En este contexto, la ausencia "casi total" de facultativos hace "inviable" realizar una detección precoz en el momento del ingreso. Además, la falta de médicos impide llevar un seguimiento continuado de los tratamientos prescritos, lo que provoca descompensaciones psiquiátricas en el interior de los módulos ordinarios.

Por todo ello, desde ACAIP-UGT han reclamado a las administraciones competentes, en el marco de las elecciones generales del 29 de noviembre, el compromiso para una Wsolución urgente e inmediata a la sangría de personal médicoW, un refuerzo real de los recursos especializados de salud mental y la dotación a la plantilla de las herramientas, protocolos y formación necesarias.