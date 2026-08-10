Las farmacias asturianas seguirán ofreciendo pruebas rápidas para detectar el VIH

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OVIEDO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado la firma de un convenio entre la Consejería de Salud, el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias, para mantener las pruebas rápidas de detección del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en las boticas y ampliar la colaboración a otros programas de salud pública.

Según ha informado el Ejecutivo en nota de prensa, el acuerdo permitirá reforzar el diagnóstico precoz del VIH desde entornos comunitarios, una "estrategia prioritaria" para reducir el número de personas que desconocen su situación, evitar diagnósticos tardíos y disminuir el riesgo de transmisión.

Las farmacias participantes deberán estar acreditadas, contar con personal formado y disponer de una zona de atención que garantice la privacidad, la seguridad y la confidencialidad de las personas usuarias. Por su parte, Salud asumirá los gastos de formación de los profesionales participantes, y el Colegio Oficial de Farmacéuticos se encargará de los materiales necesarios para la prueba y de la gestión de los residuos.