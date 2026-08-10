El faro de Tereñes, en Ribadesella, se transformará para albergar apartamentos turísticos

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OVIEDO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha dado luz verde a la rehabilitación del faro de Tereñes, en el concejo de Ribadesella, para compatibilizar su uso técnico con la creación de apartamentos turísticos. El acuerdo, impulsado por la Consejería de Ordenación de Territorio, autoriza "de forma excepcional" esta actuación, que permitirá recuperar un edificio de especial interés patrimonial "sin alterar su función como señal marítima".

Según ha explicado el Principado en nota de prensa, la decisión se adopta "al amparo del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, que permite autorizar la rehabilitación de inmuebles singulares para uso turístico cuando concurren razones de interés público y se cumplen los requisitos establecidos en la normativa".

El proyecto ha sido informado favorablemente por la Viceconsejería de Turismo, que ha concluido que la modalidad de apartamentos turísticos es la adecuada para el edificio. Posteriormente, el expediente recibió el respaldo de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (Cuota).

La Dirección General de Urbanismo considera que la actuación "contribuirá a preservar el patrimonio arquitectónico del faro, al tiempo que conservará íntegramente su uso técnico y reforzará su atractivo turístico, una vez se obtengan las restantes licencias y autorizaciones preceptivas".