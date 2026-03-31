Fedema y la Fundación Deportiva Municipal de Avilés impulsan una escuela de natación adaptada y un campus de verano

Avilés.- La Fundación Deportiva firma un acuerdo para crear una escuela de natación para jóvenes con discapacidad - AVLÉS

OVIEDO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Deportiva Municipal (FDM) y la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias (Fedema) han suscrito este martes un convenio de colaboración que permitirá crear en Avilés una escuela de natación adaptada y un campus de verano de deporte adaptado.

El acto de rúbrica del acuerdo tuvo lugar en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, con la participación del concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero, y la directora técnica de Fedema, Beatriz Álvarez Valderrama.

El convenio regula la concesión directa de una subvención de 8.000 euros por parte de la FDM a Fedema, destinada al desarrollo de los fines de la entidad, promoviendo la práctica y el desarrollo de la actividad deportiva entre personas con discapacidad física en Avilés, como medio de integración y normalización social adaptada.

Fedema desarrollará un proyecto deportivo con la creación de la Escuela de Natación Adaptada 'Villa de Avilés', dirigida a personas con discapacidad física, parálisis cerebral o daño cerebral adquirido con afectación motórica, en un rango de edad que abarca desde los 3 hasta los 25 años, si bien se estudiará la incorporación de mayores de 25 en casos puntuales.

Según informan desde el Ayuntamiento, la escuela busca dotar de herramientas de nado para la independencia en el medio acuático y abrir la puerta al entrenamiento y la tecnificación para una futura competición a quienes lo deseen y tengan condiciones.

El convenio incluye el Campus de Verano de Deporte Adaptado 'Villa de Avilés', dirigido a niños y jóvenes con discapacidad física de entre 8 y 20 años, que se desarrollará durante la primera semana de julio en la ciudad.

La iniciativa persigue la inclusión de personas con discapacidad a través de proyectos deportivos, educativos y sociales. El campus de verano surge para cubrir los periodos vacacionales con actividades deportivas adaptadas en un espacio seguro, accesible y de convivencia, adaptado a las necesidades de cada participante, algo que actualmente no existe en el Principado de Asturias.