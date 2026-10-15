Las feministas denuncian el abandono de la igualdad en las políticas LGTBI

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones feministas de Asturias se han referido a la la aprobación de esta Ley LGTBI en la Junta General y han denunciado la "gravedad de la exclusión del Instituto Asturiano de la Mujer de los programas de educación sexual y afectiva que se van a desarrollar en los centros educativos". Y es que según estos colectivos "en esta ley se abandona la igualdad".

Consideran las asociaciones feministas que el aprendizaje de la desigualdad de las mujeres y de la violencia sexual que se hace a través de la pornografía, a la que toda la población escolar accede a través del móvil, es el mayor problema que deben enfrentar hoy los programas de educación sexual y afectiva. Sin embargo, "esta ley aleja la educación sexual de los planteamientos feministas y del organismo de igualdad".

Consideran que se aleja también de la coeducación, asumiendo y promoviendo estereotipos, y prescinde de la transversalidad de la igualdad que es una obligación legal para quienes legislan.

Además, denunciamos que la norma obliga al funcionariado a actuar conforme cambios de sexo no formalizados ante el registro civil. También denuncian que se está legislando contra la experiencia de otros países europeos que fueron pioneros y están derogando sus leyes, desatendiendo que las actuales evidencias científicas rechazan los tratamientos hormonales y quirúrgicos en menores.

Inciden las feministas en lamentar que la ley se ha aprobado de espaldas a la sociedad y sin un debate sobre su concreto contenido bajo un manto de silencio, escuchando únicamente a algunas asociaciones LGTBI, a pesar del evidente malestar entre otros sectores y colectivos, que ha ido creciendo según se ha ido conociendo el texto, alcance y consecuencias de su redacción, como nos han confesado representantes de partidos políticos y sindicatos.

"La aprobación de esta Ley podría y debería haber sido, aún con las diferencias que nos separan, un paso adelante en el consenso acerca de cómo abordar la problemática que nos preocupa. No ha sido así a pesar de nuestros esfuerzos, porque no hubo voluntad política por parte de los legisladores", lamentan.