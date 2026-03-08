La Feria del Campismo y el Caravanismo, Nortur, llega a La Magdalena (Avilés) los días 13, 14 y 15 de marzo

Archivo - Imagen de recurso de un camping - PROTECCIÓ CIVIL - Archivo

OVIEDO 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Nortur, la Feria del Campismo y el Caravanismo, que tendrá lugar los próximos 13, 14 y 15 de marzo en el Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena, de Avilés, lo tiene todo preparado para disfrutar de los meses de luz de la manera más confortable, segura y entusiasta.

La feria se presenta como un espacio de ocio y una fiesta del turismo de naturaleza, con una programación que incluirá diversas actividades, presentaciones y jornadas técnicas para todos los públicos.

Nortur abrirá al visitante un mundo a su alcance para explorar en familia con actividades que abordarán el cicloturismo como producto turístico o el atractivo de la geología cantábrica, pasando por la visión desde Asturias del eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, cuando muchos campistas estén bajo un cielo convertido en espectáculo.

La programación de Nortur será la antesala del periodo vacacional por excelencia con actividades para conocer la nueva suite tecnológica diseñada específicamente para campings, el cicloturismo como producto turístico, la fascinante geología cantábrica, la presentación de Producto 'Reto Boal' o el acto de entrega de los Premios Campings de Asturias.

En su pasada edición recibió a más de 11.000 asistentes y contó con 69 expositores que representaron a más de 250 marcas comerciales.

La presente edición busca continuar este crecimiento y potenciar las ventas de las empresas del sector, contribuyendo al desarrollo económico de Asturias. La Feria que organiza la Cámara Oficial de Comercio con el apoyo del Ayuntamiento de Avilés, confía en generar una cifra de negocio significativa, superando los resultados de años anteriores.