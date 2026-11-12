Fernández Lanero (UGT) destaca el "éxito rotundo" de la huelga general en Asturias

El secretario General de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero - EUROPA PRESS

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, ha destacado que la huelga general celebrada en Asturias este miércoles ha sido "un éxito" con un seguimiento en torno al 75%, situando a la comunidad asturiana entre las cuatro regiones españolas con mayor participación en la convocatoria.

Fernández Lanero ha asegurado que la jornada de paro "ha acabado en una gran movilización por las calles de Oviedo" de dimensiones sin precedentes en la región.

El líder sindical ha enfatizado la magnitud de la manifestación posterior a la huelga, señalando que "nunca nadie antes había visto una con tantísima gente, cerca de las 100.000 personas". Para ilustrar esta cifra, ha realizado una comparación con estadios de fútbol locales, indicando que "lo que ayer había por las calles de Oviedo, era más del triple de lo que suele haber y de lo que se suele concentrar en torno a un estadio de fútbol".

Fernández Lanero ha subrayado que el éxito de la jornada fue aún más notable considerando las condiciones meteorológicas adversas y unos servicios mínimos "muy abusivos", especialmente en sectores como la sanidad.

El secretario general de UGT en Asturias ha rechazado la "guerra de cifras" con la patronal. "Si al final haces una huelga con tanto éxito y una movilización como nunca se había visto antes, y así todo, la patronal habla de normalidad, quiere decir que todos estamos contentos", señalando que, en ese caso, se podrán hacer más huelgas en el futuro.

Fernández Lanero ha considerado que este "éxito rotundo" debe servir como "un punto de inflexión para mandar un mensaje ante quienes quieran gobernar", subrayando que los sindicatos "no vamos a mirar por otro lado, que no vamos a callar y que vamos a estar en las calles demandando una mejor vivienda, porque ahora mismo es inasumible, acabar con la sinestralidad laboral y que los ciudadanos puedan vivir en paz".