El Festival de Cine LGTBI del Niemeyer premia a ‘Iván & Hadoum’ como mejor largometraje

Archivo - Rueda de prensa de la película 'Iván & Hadoum' en el marco del Festival de Málaga - FESTIVAL DE MÁLAGA - Archivo

AVILÉS, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El XI Festival de Cine LGTBI del Centro Niemeyer ha dado a conocer el palmarés de su sección oficial, en una edición que ha reconocido obras destacadas por su calidad artística, su capacidad de emocionar y su compromiso con las narrativas contemporáneas LGTBIQ+.

El Premio al Mejor Largometraje ha recaído en Iván & Hadoum, del director Ian de la Rosa, dentro de la sección oficial Panorama. El jurado ha valorado la solidez de una propuesta que articula múltiples capas narrativas y emocionales, así como la sensibilidad con la que aborda cuestiones como la identidad, la migración y la clase social, en un relato ambientado en los invernaderos de Almería.

Asimismo, se ha concedido una Mención Especial a Lesbian Space Princess, de Leela Varghese y Emma Hough Hobbs, por su originalidad al combinar animación, humor y sátira para abordar temas como el amor propio o las estructuras heteronormativas desde una perspectiva lúdica y crítica.

En la sección de cortometrajes Miradas, el Premio al Mejor Cortometraje ha sido para Las Pardas, de Simone Sojo. El jurado ha destacado la coherencia estética y narrativa de la obra, así como su lirismo y la fuerza colectiva de sus protagonistas, subrayando su capacidad para generar un espacio de autorrepresentación y empatía.

También en esta categoría, se ha otorgado una Mención Especial a Aquí donde soy, del director asturiano Daniel Braga Alonso, por su enfoque comprometido desde lo local y su mirada sensible sobre las experiencias LGTBIQ+ en Asturias.

Por su parte, el Premio del Público ha sido para Between Goodbyes, de Jota Mun, una obra que ha logrado conectar con la audiencia a través de un relato sobre identidad, adopción transnacional y pertenencia.

El festival cierra así una edición marcada por la diversidad de lenguajes y propuestas. Durante su programación, el certamen ha combinado proyecciones de largometrajes y cortometrajes con otras actividades como artes escénicas y exposiciones, entre ellas la del artista David Trullo.