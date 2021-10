El FICX invita a sumergirse "en una marexada de cine a contracorriente" en su 59 edición

El certamen repasará la obra de Radu Jude, João Rosas y Sandrine Veysset

GIJÓN, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX) propondrá en su 59 edición sumergerse "en una marexada de cine a contracorriente" que inundará las salas del 19 al 27 de noviembre.

Algo que se plasma a través de la mirada del cineasta Ramón Lluís Bande, que ha creado para el FICX Folaxe, una pieza cinematográfica que hará las veces de cabecera y que recupera imágenes del fotógrafo Constantino Suárez, tomadas en enero de 1937 en el muro de la playa de San Lorenzo.

El FICX, que recupera su presencialidad tras una edición virtual a causa de la COVID-19, reivindica el acto colectivo de ir al cine y recupera su papel clave como punto de encuentro entre el público y el cine de nuestro tiempo que rara vez llega a las pantallas o a las plataformas de streaming.

De esta forma, componen la Selección Oficial 30 títulos que, desde las competiciones 'Retueyos', 'Albar' y 'Tierres en Trance' describen un mundo en (re)construcción y reivindican la función social del cine en el contexto actual.

Los focos del Festival, con Radu Jude y João Rosas como protagonistas (a los que se suma la retrospectiva dedicada a Sandrine Veysset) confirman el posicionamiento del Festival como lugar para el descubrimiento de cineastas imprescindibles que se adelantan a su tiempo, según los organizadores del certamen.

Retueyos, por su parte, presentará en el FICX el trabajo de diez cineastas noveles: Juja Dobrachkous ('Bebia, à mon seul désir'); Julie Lecoustre y Emmanuel Marre ('Rien à foutre'); Elie Grappe ('Olga'); Anisia Uzeyman y Saul Williams ('Neptune Frost'); Jean Libon y Yves Hinant ('Poulet frites');

ESTRENO EN ESPAÑA

Asimismo, el FICX estrena en España una de las grandes sensaciones del pasado Festival de Venecia: 'El thriller político Captain Volkonogov Escaped' (Rusia, Estonia, Francia), de Natasha Merkulova y Aleksey Chupov, ambientado en la Gran Purga de Stalin, con Yuriy Borisov, uno de los actores del momento, encarnando a una especie de Jason Bourne soviético.

A estos títulos deben sumarse los ya anunciados: 'El Planeta', de Amalia Ulman'; 'Ninjababy', de Yngvild Sve Flikke; 'Imaculat', de Monica Stan y George Chiper-Lillemark; y 'We're All Going to the World's Fair', de Jane Schoenbrun.

Por su parte, Catherine Corsini trae al FICX 'La fracture' (Francia, Finlandia, Israel, Alemania), acerca de una noche frenética en las urgencias de un hospital de París.

Asimismo, con 'Hygiène sociale' (Canadá), Denis Côté llega al FICX con un premio a la Mejor Dirección en la pasada Berlinale. Se trata d una comedia moderna protagonizada por Maxim Gaudette.

Por otro lado, además de la ya anunciada 'In Front of Your Face', el coreano Hong Sang-soo concurre también con 'Introduction' (Corea del Sur), donde ahonda de nuevo en el tema de las relaciones familiares.

Radu Muntean, por su parte, regresa a Gijón con 'Întregalde' (Rumanía), el nombre de un pueblo de Transilvania al que tres cooperantes urbanitas viajan llevando ayuda humanitaria y donde explorarán, al quedar atrapados, los límites del altruismo. .

También participará en esta 59 edición Dan Mirvish, quien escribe, produce y dirige '18 *' (Estados Unidos), una de las películas del año en EE. UU, protagonizada por Willa Fitzgerald (Rétame), John Magaro (First Cow) y Bruce Campbell (Posesión infernal).

Además, otro de los grandes estrenos del FICX es 'Marinheiro das Montanhas' (Brasil, Alemania, Francia), la nueva película del brasileño Karim Aïnouz. El realizador protagoniza en primera persona una road movie por Argelia, que le permitirá reconectar con sus orígenes familiares.

Bruno Dumont, por su parte, proyectará en Gijón 'France' (Francia, Alemania, Bélgica, Italia). Léa Seydoux protagoniza esta película, en la que da vida a una popular periodista televisiva.

Junto a estas obras completan la Selección Albar las ya anunciadas anteriormente: The First 54 years - An Abbreviated Manual for Military Occupation de Avi Mograbi, In Front of Your Face de Hong Sang-soo y El profesor Bachmann y su clase de Maria Speth.

Por su lado, el gallego Andrés Goteira presenta el estreno mundial de 'Welcome to ma maison' (España), explosiva mezcla de géneros con la que regresa a la dirección para narrar las desventuras de Igor Fernández, un peculiar actor obsesionado con la figura de Nicolas Winding Refn.

CINE EMERGENTE

Asimismo, la cineasta portuguesa emergente Cláudia Varejão estrena en España su tercer largometraje, 'Amor Fati' (Portugal, Suiza, Francia), una fábula sobre el amor.

Por su lado, Eduardo Cozarinsky dirige 'Medium' (Argentina), un retrato de la pianista Margarita Fernández, mientras que el debutante Carlos Alfonso Corral traerá al FICX su obra 'Dirty Feathers' (México, EE. UU.), que sigue los pasos de seres desahuciados en la localidad fronteriza de El Paso, entre EE. UU. y México.

En 'Mostro' (México), película del Colectivo Colmena dirigida por José Pablo Escamilla, se narra la historia de un viaje por la periferia de la gran urbe en busca de una chica desparecida.

También llegará al FICX 'Las Cercanas' (Argentina), de María Álvarez, última entrega sobre el paso del tiempo y el efecto del arte en las personas tras 'El tiempo perdido' (FICX'20), que hace protagonistas a Isabel y Amelia Cavallini, dos hermanas gemelas ex concertistas de piano y celebridades en su juventud, que conviven en una casa abarrotada de recuerdos.

Juan Pablo Basovih Marinaro y Sofía Jallinsky, en su caso, nos proyectan con 'Palestra' (Argentina) a un análisis voyeur del universo femenino, de la mano de tres amigas que son observadas mientras se someten a una inocente sesión de depilación.

Completan la Selección de Tierres en Trance las ya anunciadas 'Edna', de Eryk Rocha; 'Apenas el sol', de Arami Ullón; y 'Un cielo impasible', de David Varela.

Por otro lado, la Selección Oficial del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón, calificadora para los Premios Óscar de la Academia Estadounidense y para los Goya de la Academia Española, aglutina 20 títulos.

Se proyectarán aquí tanto de cineastas ya consagrados como 'Sycorax' de Lois Patiño y Matías Piñeiro (Portugal, España), único corto español que compitió en el pasado Festival de Cannes, como nuevos valores cinematográficos, como es el estreno de 'O Niño Dos Paxaros', de Lucía Estévez.

También estará Ángel Santos, cineasta clave de la cinematografía española reciente, con 'Así vendrá la noche'. Asturias se verá representada con los cortos 'Patología mamaria', de Teresa Marcos, y 'Manual de la siega', de Samuel Fernandi.

Estas obras competirán con: 'Train Again' (Peter Tscherkassky); 'The Star' (Nadav Lapid); o 'A Day In A Life' (Larry Clark y Jonathan Velasquez).

Completan la selección de cortometrajes: 'Construcción de un sonido' (Cristóbal Arteaga); 'Fabián canta' (Diego Crespo); 'Kindertotenlieder' (Virgil Vernier); 'Seja Como For' (Catarina Romano); 'Silabario' (Marine de Contes); 'Otacustas' (Mercedes Gaviria), Vathikofto de Ioanna Kryona (Grecia), Bato Nebo de Luzia Johow (Georgia, Austria) y Snorrie (Victoria Warmerdam).

El FICX, además, proyectará los títulos más recientes del cineasta rumano Radu Jude, con la proyección de 'Bad Luck Banging or Loony Porn' (Rumanía, Luxemburgo, República Checa, Croacia) ganadora del Oso de Oro en el pasado Festival de Berlín y película que representará a Rumanía en los Óscars.

Asimismo, el Festival ofrecerá por primera vez en España los cortometrajes 'Semiotic Plastic' (2021), 'Caricaturana' (2021), 'Punish and Discipline' (2019) y 'A Fable' (2020).

Además, el FICX ofrecerá una muestra de la filmografía del portugués João Rosas a través de 'Entre Campos' (2012), 'Maria do Mar' (2015); y 'Catavento' (2020), su última película hasta la fecha. También se dedicará una retrospectiva a Sandrine Veysset (Aviñón, Francia, 1967).