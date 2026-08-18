Fidma Gijón: Naturaleza y Cultura, aspectos de mayor interés entre los visitantes al estand de Comarca Avilés

Estand de la Mancomunidad Comarca Avilés, en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), celebrada del 1 al 16 de este mes en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro. - COMARCA AVILÉS

GIJÓN, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad Comarca Avilés ha hecho este martes un balance "muy positivo" de su participación en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), celebrado del 1 al 16 de este mes en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro.

A través de una nota de prensa, han destacado el hecho de que, después de años, la Feria ha contado con un espacio expositivo conjunto dedicado a la promoción turística de Avilés, Castrillón, Corvera e Illas.

En este sentido, han resaltado que el estand de la Mancomunidad fue muy visitado. Los asistentes al mismo han podido conocer los recursos, experiencias y propuestas turísticas de los cuatro municipios, en un territorio que combina patrimonio, cultura, naturaleza, costa, gastronomía, ocio, nuevas propuestas turísticas y las inversiones acometidas gracias a proyectos como el Plan de Sostenibilidad Turística.

El casco histórico de Avilés, el Centro Niemeyer, la Bienal Climática, la ría y sus recursos, las playas y el patrimonio industrial de Castrillón, las sendas y espacios naturales de Corvera e Illas, el Parque Acuático de Corvera, la Senda Norte, la Mina de Arnao o diferentes recursos gastronómicos, culturales y deportivos formaron parte de los contenidos mostrados durante la feria.

Esta concepción de "cuatro concejos, un mismo destino" fue precisamente uno de los ejes de la presencia de la Mancomunidad en Fidma.

Asimismo, los datos recabados permiten conocer cuáles son los principales atractivos que despiertan el interés de quienes se acercaron al estand.

A este respecto, la naturaleza se sitúa como el principal ámbito de interés, con un 29,3 por ciento, seguida de la cultura, con un 25,9 por ciento, y de los eventos, con un 17,2 por ciento.

La gastronomía presenta, igualmente, un peso destacado, mientras que un 8,6 por ciento manifestó su interés por conocer de forma global la oferta de la comarca.

La información obtenida muestra asimismo el interés de un público amplio y diverso, con una importante presencia de personas de entre 40 y 65 años, aunque el estand recibió igualmente la visita de jóvenes, familias y personas mayores.