Fiestas El Bollo 2026 Avilés: Descubre la programación y las novedades de los desfiles

Avilés.- Vera Gallardo Fernández y Carla Fernández Molina, elegidas Xana y Xanina de las Fiestas de El Bollo 2025 - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de El Bollo 2026 comenzarán este sábado 4 de abril y se prolongarán hasta el 6 de abril, con más de una veintena de actividades. Como principales novedades se incluyen el aumento del recorrido de los desfiles de carrozas del Domingo y Lunes de Pascua y una mayor presencia de música en las calles.

Una de las principales novedades de esta edición es la ampliación de los recorridos de los desfiles de carrozas del Domingo y Lunes de Pascua, con el objetivo de potenciar esta actividad tradicional y favorecer el disfrute del público al disponer de más espacio, al duplicarse el recorrido.

El desfile del Domingo de Pascua partirá a las 12.30 horas del Parque del Carbayedo y recorrerá varias calles del centro hasta el patio del CEIP El Quirinal, con la participación de 14 carrozas, agrupaciones de gaitas, grupos de baile y distintos vehículos tradicionales. En este desfile participarán también la Xana, la Xanina y las Damas de Honor, que serán presentadas previamente en el acto del día 28.

El desfile del Lunes de Pascua saldrá a las 12.00 horas desde el CEIP El Quirinal hasta el Parque del Muelle, donde las carrozas permanecerán expuestas hasta las 19.00 horas. Como novedad, los tres primeros premios del Descenso de Galiana abrirán ambos desfiles acompañados por bandas de gaitas y charangas.

El creador de contenidos avilesino Alexsinos será el encargado de pronunciar el pregón el domingo 5 de abril a las 12.00 horas en la Plaza de España.

5 KILÓMETROS DE COMIDA EN LA CALLE

La programación incluye también la XXXIII Comida en la Calle, que se celebrará el lunes 6 de abril con 15.200 sillas distribuidas en casi cinco kilómetros de mesas por el centro de la ciudad. La jornada contará con actuaciones musicales en distintos puntos y una fiesta final en el entorno del Parque del Muelle a partir de las 21.00 horas, con los Djs 'Los del Lío'.

En el apartado musical, el sábado 4 de abril actuará la orquesta La Fórmula en la verbena que tendrá lugar en la calle La Muralla tras finalizar las procesiones de Semana Santa. El domingo 5 de abril se celebrará un concierto del gaitero Daniel Meré y, posteriormente, actuará la Orquesta Céltica Asturiana en la plaza de España.

Además, la XV Feria de Alfarería Tradicional El Bollo se desarrollará durante los tres días en la plaza Domingo Álvarez Acebal, junto con el XXXIII Encuentro Coral de Habaneras, que tendrá lugar el sábado y domingo en el Auditorio de la Casa de Cultura.