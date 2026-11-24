El cabeza de lista de Vox al Congreso por Asturias, José María Figaredo, en una atención a medios en Salas. - VOX ASTURIAS

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por Asturias, José María Figaredo, ha reivindicado este martes en Salas el papel de la "industria periférica" y de las cabeceras de comarca como herramienta para fijar población en el medio rural y evitar que los habitantes de los pueblos se vean obligados a emigrar.

Durante una atención a los medios, Figaredo ha puesto como ejemplo la recuperación de la industria de transformación láctea en Salas, que permite mantener "un ecosistema de ganaderos y trabajadores" y garantiza la actividad económica "más allá de las grandes ciudades saturadas".

El candidato de Vox al Congreso por Asturias ha cargado contra la "política migratoria masiva" del Gobierno, a la que ha responsabilizado del deterioro de los servicios públicos y del estancamiento salarial. Figaredo ha asegurado que en los últimos cinco años han entrado en España 6.027.000 personas, un movimiento poblacional que, según ha afirmado, "ha abarrotado la sanidad, ha abarrotado la educación, ha deteriorado los servicios públicos y ha encarecido notablemente la vivienda".

El candidato ha defendido la propuesta de "reemigración" de Vox para que puedan regresar los españoles que han tenido que buscar futuro fuera del país, señalando que el 50% de los admitidos al próximo examen MIR son graduados en el extranjero, y para que retornen a sus países de origen "todas aquellas personas que estén en España y que viven exclusivamente de las ayudas públicas".

Por otra parte, Figaredo ha exigido la salida del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, al que ha acusado de estar "asfixiado" por la corrupción y de utilizar el Consejo de Ministros para hacer campaña electoral mediante medidas como el permiso de diez días por fallecimiento de un familiar directo, aprobadas, a su juicio, sin diálogo social ni con los sindicatos.