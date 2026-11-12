Figaredo (Vox) atribuye el asesinato machista de Gijón a la "violencia importada"

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OVIEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox Asturias al Congreso, José María Figaredo, ha atribuido el asesinato en Gijón de Covadonga Patricia, de 30 años y víctima de violencia de género, a una "violencia importada" derivada de las políticas de inmigración "masiva e irregular" del Gobierno central, al tiempo que ha rechazado suspender los actos de inicio de la campaña electoral.

En declaraciones a los medios en el barrio de La Florida, en Oviedo, Figaredo ha sostenido que paralizar la campaña "en ningún caso sería una forma de defender los derechos de los españoles" y ha subrayado que los trabajadores y los autónomos continúan con su labor diaria. "Lo que tenemos que hacer, al contrario, es seguir denunciando los desmanes del Gobierno, seguir denunciando sus desastres", ha afirmado.

Figaredo ha condenado el crimen registrado esta tarde en Gijón, que ha atribuido "tristemente" a "los de siempre", y ha responsabilizado de la inseguridad al Ejecutivo de Pedro Sánchez por promover la entrada de "casi seis millones de personas en los últimos cinco años, sin comprobar su identidad ni sus antecedentes". Con datos del Ministerio del Interior, ha indicado que "las agresiones sexuales con penetración se han multiplicado un 275 por ciento desde la llegada del presidente socialista al Gobierno".

El candidato de Vox ha acusado al Ministerio de Igualdad de "derrochar miles de millones" con "cero resultados" para proteger a las mujeres. En concreto, ha criticado el gasto destinado a las pulseras de control telemático para detectar el quebrantamiento de órdenes de alejamiento y ha recordado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado hoy dicho departamento ministerial.

CRÍTICAS AL GOBIERNO ASTURIANO

Por otro lado, el cabeza de lista de Vox por Asturias ha acusado a los mimebros del Gobierno autonómico --PSOE y Convocatoria-IU-- de comportarse como "auténticos totalitarios" pese a presentarse como demócratas. Así, ha censurado que el consejero responsable de Vivienda, Ovidio Zapico (IU), abandonase el Pleno este pasado martes después de decir que suspendía indefinidamente su participación en las sesiones de control parlamentario hasta que los grupos de la oposición dejasen de bloquear la tramitación de una norma sobre vivienda. Figaredo ha tildado de "inaceptable y antidemocrática" su conducta.

En relación con el Principado, Figaredo ha recordado también "el intento de hospedar con fondos públicos en un piso del barrio ovetense de La Florida a personas sin identificar ni acreditar antecedentes" que, a su juicio, generan "una conflictividad social tremenda". Además, ha acusado al Ejecutivo asturiano de estar "pringado en una corrupción hasta las cejas", de "regar con dinero público a entramados empresariales cercanos a miembros del Gobierno", de abandonar al campo asturiano y de no haber dado explicaciones sobre los muertos registrados en la mina de Degaña, cuya licencia "no está prevista en la Ley de Minas".