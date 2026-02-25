Fijado el calendario para la elección de la presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Archivo - Edificio de la Junta General del Principado de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces de la Junta General del Principado ha acordado este miércoles el calendario y procedimiento para la elección del nuevo presidente o presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, según ha informado la portavoz parlamentaria del Grupo Socialista, Dolores Carcedo, tras la reunión celebrada esta mañana.

Carcedo ha explicado que los grupos parlamentarios dispondrán hasta el próximo 16 de marzo para presentar sus candidaturas. Las personas propuestas comparecerán el 20 de marzo ante la Comisión de Ordenación del Territorio, y la elección en Pleno se celebrará el 1 de abril.

La portavoz socialista ha recordado que para esta designación será necesaria una mayoría cualificada de 30 votos, equivalente a dos tercios de la Cámara, tal como establece el reglamento parlamentario.