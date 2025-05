El filósofo y ensayista Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025

OVIEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, ha sido galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. Así lo ha comunicado el jurado reunido a las 12.00 horas en la sala Regenta del Hotel Barceló Cervantes Oviedo.

Este es el primero de los ocho galardones internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias y que cumplen con esta su XLV edición. A este premio optaban un total de 47 candidaturas de 16 nacionalidades.

Conforme a estos principios, el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades se concederá a "la labor de cultivo y perfeccionamiento de las ciencias y disciplinas consideradas como actividades humanísticas y de lo relacionado con los medios de comunicación social en todas sus expresiones".

Byung-Chul Han (Seúl, República de Corea, 1959) estudió Literatura Alemana y Teología en la Universidad de Múnich, y Filosofia en la Universidad de Friburgo, donde se doctoró en 1994 con una tesis sobre Martin Heidegger. Ha sido docente en la Universidad de Basilea (Suiza, 2000-2012) y profesor de Filosofia y Estudios Culturales en la Universidad de Bellas Artes de Berlin, después de haber ejercido en la Escuela Superior de Diseño de Karlsruhe, al lado de Peter Sloterdijk.

Considerado uno de los filósofos contemporáneos más destacados, Byung-Chul ha dedicado sus reflexiones, sobre todo, a la que él denomina "la sociedad del cansancio" (Müdigkeitsgesellschaft) y a "la sociedad de la transparencia" (Transparenzgesellschaff), así como al concepto de 'Shanzhai', un neologismo con el que identifica los modos de la deconstrucción en las prácticas contemporáneas del capitalismo chino.

Muy crítico con el neoliberalismo, para Han "vivimos en la edad de los trastornos neuronales (depresión, sindrome de fatiga crónica, de déficit de atención, hiperactividad...) causados por un exceso de positividad en una sociedad que ha abandonado la reflexión, el retiro, la meditación y que, por tanto, no valora la individualidad".

Defiende que se trata de una sociedad "cada vez más dominada por el narcisismo y enferma de pérdida del deseo, en la que nos volvemos progresivamente incapaces de relacionarnos con los demás e insiste en la necesidad de recobrar la capacidad de poder decir que no, que no todo es posible, que no todo se puede hacer, que ni siquiera se debe poder intentar".

En sus obras más recientes, ha ampliado su enfoque critico hacia la sociedad contemporánea, incorporando reflexiones sobre la esperanza y la contemplación. Está considerado como un sucesor aventajado de filósofos como Roland Barthes, Giorgio Agamben y Peter Sloterdijk.

Traducido a varios idiomas (español, danés, italiano, coreano, sueco, francés, rumano y ruso, entre otros), algunos de sus libros destacados son 'Was ist Macht?' (2005) (Sobre el poder, 2016), 'Duft der Zeit Ein philosophischer Essay zur Kunst des Verweilens' (2009) (El aroma del tiempo, 2015), 'Müdigkeitsgesellschaft' (2010) (La sociedad del cansancio, 2012), 'Topologie der Gewalt' (2011) (Topologia de la violencia, 2016), 'Transparenzgesellschaft' (2012) (La sociedad de la transparencia, 2013), 'Agonie des Eros' (2012) (La agonía del Eros, 2014), 'I'm Schwarm' (2013) (En el enjambre, 2014), 'Psychopolitik: Neoliberalismus und die neuen Machttechniken' (Psicopolitica. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder, 2014), 'Die Austreibung des Anderen' (2016) (La expulsión de lo distinto, 2017), 'Gute Unterhaltung' (2017) (Buen entendimiento, 2018), 'Vom Verschwinden der Rituale. Eine Topologie der Gegenwart' (La desaparición de los rituales, 2020), 'Die Palliativgesellschaft' (La sociedad paliativa, 2021) y 'Undinge: Umbrüche der Lebenswelt' (No-cosas. Quiebras en el mundo de hoy, 2021), en el que reflexiona sobre la importancia de establecer una relación que se podría denominar afectiva con ciertos elementos materiales en una sociedad cada vez más digitalizada.

Autor prolifico, sus últimos trabajos publicados son 'Infokratie: Digitalisierung und die Krise der Demokratie' (2021) (Infocracia. La digitalización y la crisis de la democracia, 2022), 'Vita Contemplativa: Oder von der Untätigkeit' (2022) (Vida contemplativa. Elogio de la Inactividad, 2022), 'Die Krise der Narration' (La crisis de la narración, 2024) y 'Der Geist der Hoffnung: Wider die Gesellschaft der Angst' (El espíritu de la esperanza, 2024).

Ha recibido los premios 'Bristol des Lumières' (Francia, 2016) y 'Salzburg State Prize for Future Research' (Austria, 2016) y ha protagonizado el documental 'La sociedad del cansancio: Byung-Chul Han en Seül y Berlin' (2015) dirigido por Isabella Gresser, sobre el libro del mismo titulo.