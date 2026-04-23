Fin a cuatro años de bloqueo: desahucian al ocupante "ilegal" del chalé que paralizaba el PERI-11 en Gijón

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GIJÓN, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Avintia Inmobiliaria ha confirmado este jueves que, tras más de cuatro años de procesos legales, se ha procedido al desahucio del ocupante "ilegal" del chalé situado en la zona conocida como el Rick's, que ha impedido la construcción del medio centenar de viviendas correspondientes a la fase II de su proyecto San Lorenzo 20, a diferencia de la primera fase, terminada y actualmente en proceso de escrituración por sus futuros propietarios.

Según una nota de prensa de la inmobiliaria, el origen de esta situación se remonta a noviembre de 2020, fecha en la que se formalizó en escritura pública la constitución de la Junta de Compensación del ámbito AUA-PERI 11A, entidad integrada por distintos propietarios del suelo, entre ellos el Ayuntamiento de Gijón, con una participación del 20 por ciento, así como de los propietarios del chalé objeto del conflicto, quienes suscribieron voluntariamente dicha constitución ante notario.

Las obras de urbanización se iniciaron en abril de 2021, con un plazo estimado de ejecución de siete meses. No obstante, el desarrollo se vio condicionado por la falta de entrega de la vivienda por parte de sus propietarios, pese a los reiterados requerimientos efectuados, tanto por la Junta de Compensación, como por el propio Ayuntamiento de Gijón, que llegó a advertir de la imposición de multas coercitivas.

El Proyecto de Compensación fue aprobado definitivamente en marzo de 2022, contemplando la valoración de las edificaciones preexistentes incompatibles con el desarrollo urbanístico. Entre ellas se encontraba la vivienda del chalé, junto con otras cinco construcciones, todas ellas valoradas conforme a la legislación vigente, tasadas y pagadas a sus clientes sin oposición de ninguno de ellos.

Tras comunicar los legítimos propietarios de este chalé su salida de la vivienda y facilitar una cuenta bancaria para el abono de la cantidad correspondiente a la valoración de la preexistencia, una vez descontados los gastos de urbanización, el 12 de diciembre de 2022 se procedió al pago de 127.820,59 euros mediante transferencia bancaria.

Sin embargo, la vivienda continuó ocupada por un tercero, hijo de los propietarios, que se ha negado "obstinadamente", según la inmobiliaria, a abandonarla durante estos cuatro años, lo que ha impedido la puesta a disposición efectiva del inmueble.

Ante esta circunstancia, y tras diversos intentos de solución amistosa, se procedió a interponer una demanda de desahucio que obtuvo sentencia favorable en todos los ámbitos y todas las instancias para los intereses de la Junta de Compensación y de Avintia Inmobiliaria, fijándose la fecha de lanzamiento en este día.

Un lanzamiento que llega, según la inmobiliaria, "tras cuatro años de conflictos judiciales, todos perdidos por parte del ahora desahuciado, y más de cinco desde el inicio de los trámites burocráticos para el arranque de las obras".

Desde la inmobiliaria se ha asegurado que, pese a lo comentado por el ocupante "ilegal", las indemnizaciones están pagadas y no ha presentado ningún recurso ante el Tribunal Supremo. A mayores, han remarcado que no cabe ningún tipo de recurso frente a esta resolución del juzgado.