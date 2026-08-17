El fin de semana termina en Asturias con 25 heridos, la mayoría leves, en 48 accidentes

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OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El balance en las carreteras asturianas el último fin de semana arroja un resultado de 25 heridos en un total de 48 accidentes de tráfico, según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press.

Del total de heridos solamente hubo uno grave. Otros veinte han sido heridos leves, mientras que los cuatro restantes siguen pendientes de valoración. No ha habido fallecidos.

El viernes día 14 de agosto fueron 19 los sinietros producidos, ocn un herido grave, cinco leves y uno pendiente de valoración. Al día siguiente, sábado 15 de agosto, se produjeron 17 accidentes y ocho personas terminaron heridas leves, además de otros tres pendientes de valoración.

Por último, en la jornada de este domingo día 16 de agosto los accidentes contabilizados bajaron a 12 en un día que terminó con un total de siete heridos leves.