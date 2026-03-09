Finaliza sin resultados la cuatra jornada de búsqueda de la mujer que se precipitó al rio en SMRA

Rastreo para localizar a la mujer que se precipitó al rio en San Martín del Rey Aurelio. - SEPA

OVIEDO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Finaliza la cuarta jornada de búsqueda de la mujer que cayó al río Silvestre en San Martín del Rey Aurelio con un dispositivo de rastreo en el que participan una treintena de efectivos entre Bomberos del SEPA, ERIE acuática y de rastreo de Cruz Roja, voluntarios de Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil.

Según informa el SEPA, el área de búsqueda es muy amplia y se ha dividido en cinco sectores, cuatro de ellos en el Nalón y el quinto en el río Silvestre donde se la vio por última vez.

Este sector que va desde el domicilio de la mujer y hasta Carrocera, el entronque con el Nalón se ha realizado una búsqueda exhaustiva, sin resultados, por parte de bomberos y personal de la ERIE acuática de Cruz Roja.

En el segundo sector, muy largo, incluye los paseos fluviales de El Entrego, Ciaño, Sama hasta Langreo han estado trabajando voluntarios de protección civil.

El tercero, entre Riaño y Anieves, una zona muy industrial y con pocos puntos de acceso a la zona fluvial tanto para voluntarios como para los agentes de la Guardia Civil que lo han revisado.

El cuarto sector, entre Anieves y Olloniego, tiene características similares al anterior. Puntualmente, donde se podía, se ha accedido al río, pero sin resultados. En este sector ha estado el GREIM de la Guardia Civil.

En el quinto sector, Soto de Ribera-Olloniego, ha volado la Unidad de Drones del SEPA aguas arriba y abajo de la presa. Además, también se han realizado varios vuelos desde Soto de Ribera hasta Trubia.

Mañana tendrá lugar la que será la quinta jornada de búsqueda a la que se sumará, si la meteorología lo permite, el Grupo de Rescate de Bomberos del SEPA con la aeronave medicalizada. El SEPA tiene previsto mantener el dispositivo terrestre y también la movilización de la Unidad Drones.