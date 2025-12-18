Finalizan los trabajos de pavimentación de un tramo del camino principal de Huergo, en la parroquia de Anes. - AYTO. SIERO

OVIEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, visitaron este jueves el final de los trabajos de pavimentación de un tramo del camino principal de Huergo, en la parroquia de Anes. La actuación forma parte de los dos lotes de caminos en la zona rural licitados con cargo a remanentes, y ha contado con un presupuesto de 150.212 euros y un plazo de ejecución de ocho semanas.

El segmento sobre el que se han ejecutado las obras, de unos 1.107 metros de longitud y ancho medio 3,20 metros, presentaba una superficie en aglomerado irregular y envejecido, por lo que requería una renovación.

El proyecto completado incluye la reparación de unos 273 metros del camino de Pañeda a Pinzales. La actuación se ha desarrollado sobre una longitud total de 1.380 metros. Además, también se han llevado a cabo las obras para la mejora de la red de drenaje del propio camino añadiendo cunetas y la creación de caños.

En la presentación del proyecto, el primer edil recordó que se trata de "la actuación más relevante financiada con remanentes dentro del apartado de caminos. Sumando las partidas previstas para 2025, la inversión en caminos del concejo supera los 1.700.000 euros. El objetivo es continuar avanzando para llegar progresivamente a la mayor parte del concejo".