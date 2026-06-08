La FINBA y Novo Nordisk renuevan su acuerdo para impulsar la investigación biosanitaria y la formación en Asturias. - FINBA

OVIEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA) -entidad gestora del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA)- y la compañía farmacéutica Novo Nordisk han renovado este lunes su acuerdo de colaboración con el objetivo de seguir impulsando iniciativas que contribuyan al avance de la investigación, la innovación y la formación sanitaria en la comunidad autónoma.

El convenio ha sido suscrito por la directora de la FINBA, Celia Gómez, y por la directora de Acceso al Mercado y Relaciones Institucionales de Novo Nordisk España, Silvia Meije. Con esta firma, se ha dado continuidad a una alianza estratégica que se inició en el año 2022 con el propósito de generar conocimiento, apoyar el talento investigador y trasladar los avances científicos a la mejora de la salud de las personas.

La directora de la FINBA ha destacado que la evolución positiva de la colaboración durante el periodo de vigencia del acuerdo anterior, así como la coincidencia de objetivos estratégicos en materia de innovación, justifican la conveniencia de prorrogar este marco para seguir impulsando iniciativas de alto valor científico y social. Por su parte, la representante de Novo Nordisk ha ratificado el compromiso de la compañía con el ámbito biosanitario y ha explicado que la extensión de la alianza busca potenciar el conocimiento de los profesionales que atenderán los desafíos sanitarios del futuro.

A través de esta colaboración, ambas entidades han previsto seguir promoviendo proyectos de investigación e innovación biomédica, además de actividades destinadas a fortalecer la capacitación de los profesionales sanitarios y de los investigadores en distintas etapas de su carrera. El acuerdo contempla asimismo el desarrollo de iniciativas de mentorización para residentes, programas formativos especializados y acciones de divulgación científica orientadas a acercar la investigación a la sociedad.

Del mismo modo, la prórroga del convenio permitirá identificar nuevas oportunidades de trabajo conjunto en ámbitos de interés común. De esta forma, se ha buscado favorecer la creación de sinergias entre el entorno investigador, el sistema sanitario y la industria para acelerar el desarrollo de soluciones innovadoras con impacto real en la práctica clínica.

Al acto de firma han asistido también el gerente del Área Sanitaria II Centro-Suroccidente, Miguel Javier Rodríguez Gómez, y la subdirectora científica del ISPA, Rebeca Alonso Arias, junto a otros representantes de las áreas de investigación, innovación y gestión de la institución.