La firma de hipotecas en Asturias aumenta un 5,1% en julio, aunque se ralentiza respecto al mes anterior

OVIEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Asturias ha crecido un 5,1% en julio respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 25,02% a nivel nacional), hasta sumar un total de 782 operaciones, aunque se ralentiza, con 0 puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Asturias se prestaron 91,59 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en julio, un 7,06% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 1%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.007 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 163,6 millones de euros. De ellas, 37 fueron sobre fincas rústicas y 970 sobre urbanas.

De las 970 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en julio en Asturias, 782 fueron sobre viviendas; 5 en solares y 183 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 10 y en 56 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 193 hipotecas con cambios en sus condiciones, 127 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.504 préstamos sobre fincas en Asturias. De ellas 1.112 correspondieron a viviendas, 53 a fincas rústicas, 330 a urbanas y 9 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas creció en todas las regiones con Aragón (+79,72%), La Rioja (+45,00%) y Canarias (+43,40%) a la cabeza, salvo en Navarra con una caída del 2,36%.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Aragón (+114,12%), La Rioja (+59,01%) y Cantabria (+54,14%) anotando los mayores ascensos, y Extremadura, (+11,38%), Galicia (+12,69%) y Madrid (+15,17%) en el lado contrario.