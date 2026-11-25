Bloque de pisos en Zaragoza - EUROPA PRESS

OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La firma de hipotecas sobre viviendas en Asturias ha descendido un 4,6% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior --frente a una subida del 2,28% a nivel nacional-- empeorando su evolución interanual, hasta un total de 691 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 15%.

En Asturias se prestaron 88,84 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en septiembre, un 3,95% menos del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas ha aumentado un 11,4%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 906 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 119,68 millones de euros. De ellas, 36 fueron sobre fincas rústicas y 870 sobre urbanas. De las 870 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en septiembre en Asturias, 691 fueron sobre viviendas; 7 en solares y 172 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 8 y en 20 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 102 hipotecas con cambios en sus condiciones, 74 fueron por novación. Por contra, se cancelaron 937 préstamos sobre fincas en Asturias. De ellas 659 correspondieron a viviendas, 53 a fincas rústicas, 214 a urbanas y 11 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Navarra (+33,33%), Comunitat Valenciana (+9,87%) y Cataluña (+9,11%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Baleares seguida de País Vasco y La Rioja con caídas del 34,03%, 18,91% y 17,47%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Navarra, Comunitat Valenciana y Canarias con subidas respectivamente del 46,75%, 25,5% y del 17,57%, mientras que el importe prestado se redujo en País Vasco un 10,07%, seguido de Extremadura (-5,42%) y Asturias (-3,95%).

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de las hipotecas

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