La firma de hipotecas sobre viviendas crece un 2,2% en marzo en Asturias tras salir de tasas negativas

Archivo - Edificio de pisos en Oviedo con varios carteles de venta de viviendas. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Asturias en marzo ha subido un 2,2% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 9,03% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 867 operaciones. Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 14,4%, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Asturias se prestaron 109,23 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en marzo, un 15,5% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 11,9%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.227 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 143,29 millones de euros. De ellas, 39 fueron sobre fincas rústicas y 1.188 sobre urbanas.

De las 1.188 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en marzo en Asturias, 867 fueron sobre viviendas; 7 de solares y 314 de otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 26 y en 8 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 175 hipotecas con cambios en sus condiciones, 141 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.739 préstamos sobre fincas en Asturias. De ellas 1.075 correspondieron a viviendas, 84 a fincas rústicas, 566 a urbanas y 14 sobre solares.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 9% en marzo respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 46.661 préstamos, su mayor cifra en un mes de marzo desde 2010. Con el avance interanual de marzo, inferior en cerca de 7 puntos al experimentado en febrero (+16,3%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 21 meses consecutivos de alzas.

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Navarra (+60,41%), Aragón (+45,45%) y Madrid (+19,13%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Galicia seguida de Castilla y León y País Vasco con caídas del 20,71%, 16,64% y 12,33%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Navarra (+65,39%), Aragón (+56,28%) y Cantabria (+38,25%) marcando los mejores registros, salvo en País Vasco, en donde se redujo un 0,7%.

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de las hipotecas

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