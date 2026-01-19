Firmado el acuerdo de prórroga del ERTE de ArcelorMittal para 2026 y 2027

Archivo - Vista de la fábrica de acero de ArcelorMittal en Gijón, Asturias (España). - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

GIJÓN, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de ArcelorMittal y la representación sindical han firmado este lunes el acuerdo de la de prórroga del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con vigencia para este año y 2027.

Según el comunicado remitido por CCOO, se recoge en el mismo el pago de un 90 por ciento del salario bruto, el 100 por ciento de las pagas y las vacaciones y también la necesidad de paro en las instalaciones.

Además, en el marco de la mesa de negociación del IX Acuerdo Marco, la plataforma conjunta UGT-CCOO, plantea mejoras de las condiciones laborales, sociales y económicas, como es la reducción de la jornada laboral anual o establecer fórmulas de salida para los nacidos en 1963 y siguientes. También buscan garantizar la contratación indefinida del personal eventual en un número equivalente al de las salidas.

A esto suman, entre otras propuestas, una subida salarial del IPC más un dos por ciento para los años de vigencia del acuerdo, la mejora de las prestaciones sociales y un plan de inversiones.