Fisac define a Byung-Chul Han como "puente entre Asia y Europa" tras recibir el Princesa de Comunicación

OVIEDO 7 May. (EUROPA PRESS) -

La lingüista española Taciana Fisac ha definido este miércoles la obra del ganador del Premio Princesa de Comunicación y Humanidades 2025, Byung-Chul Han, como "un puente entre Asia y Europa" por su conocimiento sobre la filosofía de este continente y sus estudios universitarios en Corea.

Tras la lectura del fallo, Fisac ha detallado ante la prensa que Han muestra un conocimiento sobre "la sociedad tecnológica y digital" que le permite "analizar problemas concretos y explicarlos con un lenguaje fácil y sencillo".

La jurado ha señalado que el galardonado "no es un pensador que busque dar teorías universales o globales, sino que trata de analizar problemas muy concretos que afectan a las personas en cualquier lugar del mundo, en este mundo tecnológico y digitalizado".

Fisac también ha valorado el estilo del filósofo germano-coreano, afirmando que "no da respuestas definitivas, sino que expone problemas y ahonda en cuestiones que muchas veces la gente no ve directamente". "Para mi es un autor brillante, relevante y que me ha ayudado a entender muchos fenómenos de la sociedad", ha añadido.

Por su parte, el presidente de este jurado, Miguel Falomir, ha destacado la capacidad de Han para ofrecer "una alternativa a la polarización que hay en el mundo atlántico a ambos lados del Pacífico", así como "su condición de pensador, más que de filósofo".

Junto a ellos, el secretario, Óscar Loureda, ha considerado que este galardón ayudará a todos los jóvenes "que intentan acercarse a un pensamiento moderno y claro". Respecto al premiado, ha destacado que muestra un análisis de la esencia del individuo "muy bueno" que permite aprender del mismo y evitar el aislamiento por la digitalización.

EL PRIMERO DE LOS OCHO GALARDONES

Este es el primero de los ocho galardones internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias y que cumplen con esta su XLV edición. A este premio optaban un total de 47 candidaturas de 16 nacionalidades.

Considerado uno de los filósofos contemporáneos más destacados, Byung-Chul ha dedicado sus reflexiones, sobre todo, a la que él denomina "la sociedad del cansancio" (Müdigkeitsgesellschaft) y a "la sociedad de la transparencia" (Transparenzgesellschaff), así como al concepto de 'Shanzhai', un neologismo con el que identifica los modos de la deconstrucción en las prácticas contemporáneas del capitalismo chino.