El fiscal pide cuatro años para cada uno de los detenidos por transportar hachís a Oviedo

OVIEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para cada uno de los dos acusados detenidos el pasado mes de septiembre en Oviedo con casi 90 kilos de hachís, valorados en más de 165.000 euros.

El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante el órgano jurisdiccional correspondiente. El Ministerio Fiscal sostiene que, el 15 de septiembre de 2025, los acusados, de nacionalidad marroquí, viajaban en un vehículo Volkswagen Touran y, al llegar a Oviedo procedentes de la A-66 por la Plaza de Castilla, comenzaron a realizar maniobras evasivas, introduciéndose en el establecimiento Mercadona, en Montecerrado, sin realizar compra alguna.

A la salida del establecimiento continuaron adoptando medidas de seguridad por la misma calle. Esto motivó la intervención de la Guardia Civil, que al registrar el vehículo y, a plena vista, localizaron entre el asiento del conductor y los asientos traseros 10 paquetes de cinta adhesiva de color marrón de aproximadamente un kilogramo de resina de cannabis cada uno.

Analizadas las sustancias, se obtuvo un total de 87.827 gramos de resina de cannabis que en el mercado ilícito al que los acusados iban a destinarlas, hubieran alcanzado un valor de 165.699 euros. Los acusados llevaban además 130 euros en efectivo. Los acusados se encuentran privados de libertad por esta causa.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, en forma de sustancias que causan grave daño a la misma en cantidad de notoria importancia y solicita que se condene a cada acusado a 4 años de prisión.

No se interesa la sustitución de la pena privativa de libertad que pueda llegar a recaer por la de expulsión del territorio nacional ante la necesidad de ejercer efecto disuasorio en la comisión de delitos contra la salud pública.