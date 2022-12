El fiscal retira los cargos contra los acusados de hostigar a una compañera en una huelga de TUA

OVIEDO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias ha retirado este lunes los cargos contra los siete acusados de hostigar a una compañera que no quiso secundar una huelga de autobuses TUA, en Oviedo, en 2019.

La medida se ha tomado con carácter previo y antes de que comenzara la vista oral en la que los acusados se iban a enfrentar a penas de dos años cada uno.

Según han explicado desde Fiscalía, la decisión se ha tomado dado que con posterioridad a la presunta comisión de los hechos y la formulación de las conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, se promulgó la ley que derogó el precepto penal en el que se sostenía la acusación (artículo 315.3 del Código Penal).

El Fiscal consideró que no cabía modificar en el acto de la vista la calificación jurídica original de los hechos (conforme al tipo genérico de coacciones del artículo 172 CP, por el cual ya podría haber sido calificada la conducta y no lo fue, ni tampoco como alternativa o en concurso de normas), manteniendo la acusación, puesto que el auto de procedimiento abreviado y apertura de juicio oral se dictó conforme a las conclusiones provisionales, no tratándose de delitos homogéneos. El juicio estaba señalado este lunes en el Juzgado de lo Penal nº 3 de Oviedo.