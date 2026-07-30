Fiscalía pide 24 años de cárcel para el expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo

Archivo - El expresidente Del Montepío, José Antonio Postigo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación copntra los investigados por el denominado Caso Hulla y pide, para el expresidente del Montepío de la Mineroa, José Antonio Postigo, una pena de 24 años de cárcel y una multa de 80 millones de euros.

Por su parte el que fuera líder del sindicato minero SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa no se sentará en el banquillo de los acusados, para él se acordó el sobreseguimiento provisional por demencia aún así en su escrito la fiscalía sitúa a Villa junto a Postigo en la cúspide de esta presunta trama para desviar fondos mineros.

En el escrito de Fiscalía se solicita la apertura de juicio contra quince de los dieciocho investigados y se reclama además el cecomiso de la residencia de mayores de Felechosa al Montepío.

La pena más elevada es la que se reclama parea Postigo, al que se acusa de ser el principal colaborador de José Ángel Fernández Villa en el diseño de la supuesta trama. Así se le atribuyen delitos de falsificación continuada de documentos, tráfico de influencias, prevariacaión urbanística y blanqueo de capitales, entre otros delitos.

Además anticorrupción pide para el administrador de la empresa encargada de la ejecución de las obras de la residencia de Felechosa una pena de 18 años y medio de cárcel y de trece años para el arquitecto del proyecto. También trece años se reclaman para el asesor externo del Montepío, así como una multa de 80 millones.

En la lista e acusados también figura el administrador de la constructora; un socio de esa empresa; el director de la ejecución de la obra; el ingeniero técnico industrial; el entonces alcalde de Aller; la pareja de Postigo y una de las personas que prestaba servicios de limpieza en una residencia de Murcia donde supuestamente también se blanqueó dinero.

La acusación alcanza además a la familia de José Ángel Fernández Villa. Para su esposa y para sus hijos Fiscalía solicita tres años y medio de prisión y multas que van de los 300.000 a los 800.000 euros.