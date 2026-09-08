Fiscalía pide hasta seis años de cárcel para una pareja acusada de vender cocaína, heroína y hachís en Avilés

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OVIEDO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita penas de hasta seis años de prisión para una pareja acusada de dedicarse a la adquisición y distribución de cocaína, heroína, hachís y marihuana desde su domicilio de Avilés entre julio y septiembre de 2025. Para un tercer acusado, al que atribuye la venta de resina de cannabis, reclama dos años de prisión.

El juicio tendrá lugar este miércoles a las 10.00 horas en la sección tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los dos principales acusados habrían distribuido las sustancias desde el domicilio que compartían en Avilés, al que los compradores accedían durante breves periodos de tiempo para adquirir la droga.

El 24 de septiembre de 2025, sobre las 14.00 horas, agentes de la Policía Nacional interceptaron al acusado después de observar cómo se subía a un vehículo que le esperaba en la calle Santo Ángel y, tras un breve recorrido, se bajaba en la calle Padre Arintero. Los agentes han observado cómo guardaba algo en la riñonera que llevaba.

En el interior de la riñonera, según el escrito de Fiscalía, se localizaron tres fichas de hachís, con un peso neto de 287,78 gramos, y dos envoltorios con 1,57 gramos de cocaína, con una pureza del 75,4 por ciento, además de 145 euros y un teléfono móvil.

Paralelamente, otros agentes acudieron al domicilio que compartía con la segunda acusada, donde se encontraba la mujer junto a un comprador de heroína. Tras invitar a ambos a salir de la vivienda, los agentes detuvieron a la acusada.

En el registro del domicilio se intervinieron 0,38 gramos de cocaína, con una riqueza del 86 por ciento; 4,15 gramos de heroína, con una riqueza del 25,5 por ciento; 12,61 gramos de resina de cannabis; 0,12 gramos de metadona y 35 euros.

Los agentes también localizaron en la vivienda una báscula de precisión, un quemador, un cucharon con restos de cocaína, cucharitas con restos de esta sustancia, bolsas y gomas de distintos tamaños para preparar las dosis, un colador y otros efectos.

Fiscalía sostiene además que ambos acusados suministraban en ocasiones sustancias a terceros para su posterior venta en el mercado ilícito, entre ellos el tercero de los acusados.

Este último fue detenido el mismo 24 de septiembre de 2025, autorizando la entrada y registro de su domicilio en Avilés, donde los agentes intervinieron 105,9 gramos de resina de cannabis que, según la acusación, pretendía destinar a la venta a terceros.

El Ministerio Fiscal calcula que las sustancias intervenidas a los acusados principales, vendidas en dosis, habrían alcanzado un valor de 3.136,5 euros en el mercado ilícito, mientras que las incautadas al acusado 3 habrían alcanzado los 716,3 euros.

Fiscalía considera que los acusados 1 y 2 son autores de un delito contra la salud pública referido a sustancias que causan grave daño a la salud, en concurso de normas con otro delito contra la salud pública relativo a sustancias que no causan grave daño a la salud. En el caso del hombre aprecia además la agravante de reincidencia.

Por ello, solicita para él seis años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 9.000 euros, con 50 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Para la mujer acusada reclama cuatro años de prisión, la misma inhabilitación y una multa de 9.000 euros, con 50 días de responsabilidad personal subsidiaria.

Respecto al tercero de los acusados, la Fiscalía solicita dos años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 1.400 euros, con diez días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.